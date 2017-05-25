Коллегия ФТС утвердила концепцию развития службы до 2020 года

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Коллегия Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ на заседании в четверг утвердила комплексную программу развития ФТС на период до 2020 года.

"Есть одно предложение — принять программу с учетом высказанных предложений и замечаний. Нет других предложений? Нет. Принимается", — сказал глава ФТС Владимир Булавин, выступая на коллегии.

Первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов отметил, что у программы две основные задачи: повышение качества администрирования таможенных платежей и снижение административной нагрузки на бизнес.

В частности ФТС планирует довести к 2020 году долю электронных деклараций до 95%. По итогам 2016 года их доля составила 16%.

Булавин сообщил журналистам, что ФТС до 1 июля планирует представить Минфину свои расчеты по программе.

"Значительное количество заложенных показателей нашей программы будут достигнуты за счет текущего финансирования. Отдельное финансирование потребуется на создание центра электронного декларирования на государственных площадях",-отметил он.