У РЖД нет пригородных поездов между российскими станциями и Донецком

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. РЖД не имеют пригородных поездов в сообщении между российскими станциями и Донецком, сообщил РИА Новости представитель железнодорожной монополии.

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщила, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". По данным издания, сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка.

"Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция", — сообщили в РЖД в четверг.

В четверг в СМИ вновь появилась информация о планах Украины прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с РФ с 1 июля. Эта тема всплыла еще 18 мая. РИА Новости в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") тогда опровергали эту информацию. В РЖД РИА Новости в четверг, как и неделю назад, сообщили, что официально никаких уведомлений от Украины не получали.

Сейчас между РФ и Украиной нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока.

По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.