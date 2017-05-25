США
25.0525 мая08:16МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Российские банки обещают ставку по ипотеке 6-7% только через два-три года

08:1325.05.2017
090
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкОформление кредитов в новом центре ипотечного кредитования в КалининградеОформление кредитов в новом центре ипотечного кредитования в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Политика Банка России способствует снижению ставок на ипотечном рынке, однако рекордно низких ставок по ипотеке в 6-7% годовых стоить ждать только в перспективе двух-трех лет, полагают опрошенные РИА Новости кредитные организации. Банковский рынок не может за короткий срок уменьшить ставки на несколько процентных пунктов, т.к. это приведет к отрицательной марже, поясняют они.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Астраханской области Александр Жилкин. 23 мая 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Медведев рассказал о предпосылках для снижения ставок по ипотеке до 6-7%‍
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник заявил, что макроэкономические условия в РФ в целом созрели для того, чтобы ставки по ипотеке снизились до 6-7% годовых.

По данным ЦБ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8%, снизившись на 0,67 процентного пункта по сравнению с показателем годичной давности.

"Рынок созрел для того, чтобы банки взяли курс на понижение процентной ставки. Однако банковский рынок не сможет в течение короткого периода уменьшить ставку по кредиту на несколько процентных пунктов, так как это приведет к разбалансировке активов и пассивов. Дешевые пассивы постепенно замещаются более дорогими средствами, привлеченными с рынка, благодаря чему финансово-кредитные организации постепенно понижает ставки", — прокомментировал директор департамента кредитования и страховых продуктов "Абсолют банка" Антон Павлов.

НЕ ТАК БЫСТРО

Спрос на ипотеку при ставке на данный продукт в 6-7%, несомненно, повысится. На рынке появятся заемщики, для которых более высокий уровень ставок был неподъемным, уверен руководитель управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов.

Однако общерыночного уровня ставок по ипотеке в 6-7% в этом году ждать не стоит, единодушно говорят представители банков.

"При наиболее благоприятных для экономики раскладах и продолжающемся тренде на снижение ключевой ставки можно приблизиться к верхней границе этого уровня не раньше конца 2018 года", — полагает Морозов.

В банке "Возрождение" прогнозируют, что в конце 2017 года, а также в 2018 году ипотечные ставки на рынке снизятся примерно на 1-2 процентных пункта.

"Скорее всего, в этом году мы уже увидим на рынке однозначную ставку. Ставка 6-7% — это перспектива в два-три года", — считают в "Абсолют банке".

Общий прогноз до конца 2017 и на 2018 год обещает снижение ставок по ипотеке еще примерно в среднем по рынку на 1-2 процентных пункта, говорят в Промсвязьбанке.

В ипотечном банке "ДельтаКредит", в свою очередь, считают, что при инфляции в 3-4% и росте экономики среднерыночная ставка по ипотеке к 2019-2020 годам может составить 8-9%, а при отсутствии роста экономики – 9,5% годовых.

При этом общий тренд на снижение ставки абсолютно оправдан, считают банкиры. Положительная динамика ипотечного кредитования объясняется не только отменой господдержки, но и текущей стоимостью фондирования банков и ожидаемым снижением инфляции, отмечают, в частности, в Промсвязьбанке.

"Также нужно учитывать демографический фактор и повышение финансовой грамотности населения – уже сейчас можно наблюдать появление нового поколения платежеспособных заемщиков. Прогнозируется, что реальные располагаемые доходы населения начнут движение вверх в 2017 году после трех лет снижения", — сказала начальник управления ипотечных продуктов и рефинансирования Промсвязьбанка Елена Назаренко.

ПЛАНЫ БАНКОВ

Все банки заверяют, что намерены следить за ситуацией на рынке и по возможности снижать ипотечные ставки.

"Что касается дальнейшего изменения ставок в банке "Возрождение", то при сохранении текущей тенденции к уменьшению стоимости фондирования и к понижению ключевой ставки наши ставки также будут снижены", — сказал, в частности, заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" банка Олег Коркин.

По данным банка, текущий объем его ипотечного портфеля составляет 44 миллиарда рублей. В 2017 году ипотечный портфель банка "Возрождение" вырастет не менее чем на 30%, что соответствует динамике роста в 2016 году, добавил Коркин.

"Абсолют банк" также намерен корректировать ставку по ипотеке, если для этого будут условия. "Для этого важно, чтобы ситуация в экономике оставалась стабильной, Центробанк продолжил курс на снижение ключевой ставки, что, в том числе, будет способствовать снижению стоимость формирования для участников рынка. Другой важный фактор — это развитие инфраструктурных проектов, налаживание взаимодействия с ведомствами с целью сокращения операционных расходов и рисковой составляющей", — перечислил Павлов.

С начала года банк уже трижды снижал ставку по ипотеке. В настоящее время минимальная ставка по стандартным программам кредитования составляет 10,25% годовых, а в рамках партнерских программ — 7,7% годовых в рублях.

При этом снижение ставки без субсидий до 6-7% будет означать, что банк работает с отрицательной маржой, поскольку стоимость денежных средств для участников рынка сейчас выше. Кроме этого, банк затрачивает средства на поддержание инфраструктуры, оформление сделки и т.д., что также необходимо закладывать в стоимость продукта, пояснил Павлов.

На текущий момент ипотечный портфель "Абсолют банка" составляет 65,1 миллиарда рублей, а к концу года преодолеет отметку 80 миллиардов рублей, ожидают в кредитной организации.

Промсвязьбанк в 2016 году увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 4,3 раза в годовом выражении, а ипотечный портфель банка вырос в прошлом году на 39%. Средняя сумма ипотечного кредита в банке на март 2017 года составила 1,78 миллиона рублей.

"Основными критериями и трендами в 2017 году в ипотечном бизнесе будут два элемента: жесткая конкуренция по ставкам — клиенты привыкли к низким ставкам в период действия государственной программы субсидирования, а второй элемент — это упрощение процесса: минимальный пакет документов, удаленные и электронные каналы выдачи и регистрации сделок", — отметила Назаренко.

"Мы хотим быть "в рынке" и в перспективе можем рассмотреть возможность снижения ставок, но предпосылок для более существенного снижения пока нет", — сказал, в свою очередь, руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит" Алексей Тартышев.

По состоянию на 1 мая ипотечный портфель банка "ДельтаКредит" – 140,1 миллиарда рублей. В банке прогнозируют, что на конец года он вырастет на 23% — до 172,5 миллиарда рублей.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена