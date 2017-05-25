Российские банки обещают ставку по ипотеке 6-7% только через два-три года

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Политика Банка России способствует снижению ставок на ипотечном рынке, однако рекордно низких ставок по ипотеке в 6-7% годовых стоить ждать только в перспективе двух-трех лет, полагают опрошенные РИА Новости кредитные организации. Банковский рынок не может за короткий срок уменьшить ставки на несколько процентных пунктов, т.к. это приведет к отрицательной марже, поясняют они.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник заявил, что макроэкономические условия в РФ в целом созрели для того, чтобы ставки по ипотеке снизились до 6-7% годовых.

По данным ЦБ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8%, снизившись на 0,67 процентного пункта по сравнению с показателем годичной давности.

"Рынок созрел для того, чтобы банки взяли курс на понижение процентной ставки. Однако банковский рынок не сможет в течение короткого периода уменьшить ставку по кредиту на несколько процентных пунктов, так как это приведет к разбалансировке активов и пассивов. Дешевые пассивы постепенно замещаются более дорогими средствами, привлеченными с рынка, благодаря чему финансово-кредитные организации постепенно понижает ставки", — прокомментировал директор департамента кредитования и страховых продуктов "Абсолют банка" Антон Павлов.

НЕ ТАК БЫСТРО

Спрос на ипотеку при ставке на данный продукт в 6-7%, несомненно, повысится. На рынке появятся заемщики, для которых более высокий уровень ставок был неподъемным, уверен руководитель управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов.

Однако общерыночного уровня ставок по ипотеке в 6-7% в этом году ждать не стоит, единодушно говорят представители банков.

"При наиболее благоприятных для экономики раскладах и продолжающемся тренде на снижение ключевой ставки можно приблизиться к верхней границе этого уровня не раньше конца 2018 года", — полагает Морозов.

В банке "Возрождение" прогнозируют, что в конце 2017 года, а также в 2018 году ипотечные ставки на рынке снизятся примерно на 1-2 процентных пункта.

"Скорее всего, в этом году мы уже увидим на рынке однозначную ставку. Ставка 6-7% — это перспектива в два-три года", — считают в "Абсолют банке".

Общий прогноз до конца 2017 и на 2018 год обещает снижение ставок по ипотеке еще примерно в среднем по рынку на 1-2 процентных пункта, говорят в Промсвязьбанке.

В ипотечном банке "ДельтаКредит", в свою очередь, считают, что при инфляции в 3-4% и росте экономики среднерыночная ставка по ипотеке к 2019-2020 годам может составить 8-9%, а при отсутствии роста экономики – 9,5% годовых.

При этом общий тренд на снижение ставки абсолютно оправдан, считают банкиры. Положительная динамика ипотечного кредитования объясняется не только отменой господдержки, но и текущей стоимостью фондирования банков и ожидаемым снижением инфляции, отмечают, в частности, в Промсвязьбанке.

"Также нужно учитывать демографический фактор и повышение финансовой грамотности населения – уже сейчас можно наблюдать появление нового поколения платежеспособных заемщиков. Прогнозируется, что реальные располагаемые доходы населения начнут движение вверх в 2017 году после трех лет снижения", — сказала начальник управления ипотечных продуктов и рефинансирования Промсвязьбанка Елена Назаренко.

ПЛАНЫ БАНКОВ

Все банки заверяют, что намерены следить за ситуацией на рынке и по возможности снижать ипотечные ставки.

"Что касается дальнейшего изменения ставок в банке "Возрождение", то при сохранении текущей тенденции к уменьшению стоимости фондирования и к понижению ключевой ставки наши ставки также будут снижены", — сказал, в частности, заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" банка Олег Коркин.

По данным банка, текущий объем его ипотечного портфеля составляет 44 миллиарда рублей. В 2017 году ипотечный портфель банка "Возрождение" вырастет не менее чем на 30%, что соответствует динамике роста в 2016 году, добавил Коркин.

"Абсолют банк" также намерен корректировать ставку по ипотеке, если для этого будут условия. "Для этого важно, чтобы ситуация в экономике оставалась стабильной, Центробанк продолжил курс на снижение ключевой ставки, что, в том числе, будет способствовать снижению стоимость формирования для участников рынка. Другой важный фактор — это развитие инфраструктурных проектов, налаживание взаимодействия с ведомствами с целью сокращения операционных расходов и рисковой составляющей", — перечислил Павлов.

С начала года банк уже трижды снижал ставку по ипотеке. В настоящее время минимальная ставка по стандартным программам кредитования составляет 10,25% годовых, а в рамках партнерских программ — 7,7% годовых в рублях.

При этом снижение ставки без субсидий до 6-7% будет означать, что банк работает с отрицательной маржой, поскольку стоимость денежных средств для участников рынка сейчас выше. Кроме этого, банк затрачивает средства на поддержание инфраструктуры, оформление сделки и т.д., что также необходимо закладывать в стоимость продукта, пояснил Павлов.

На текущий момент ипотечный портфель "Абсолют банка" составляет 65,1 миллиарда рублей, а к концу года преодолеет отметку 80 миллиардов рублей, ожидают в кредитной организации.

Промсвязьбанк в 2016 году увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 4,3 раза в годовом выражении, а ипотечный портфель банка вырос в прошлом году на 39%. Средняя сумма ипотечного кредита в банке на март 2017 года составила 1,78 миллиона рублей.

"Основными критериями и трендами в 2017 году в ипотечном бизнесе будут два элемента: жесткая конкуренция по ставкам — клиенты привыкли к низким ставкам в период действия государственной программы субсидирования, а второй элемент — это упрощение процесса: минимальный пакет документов, удаленные и электронные каналы выдачи и регистрации сделок", — отметила Назаренко.

"Мы хотим быть "в рынке" и в перспективе можем рассмотреть возможность снижения ставок, но предпосылок для более существенного снижения пока нет", — сказал, в свою очередь, руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит" Алексей Тартышев.

По состоянию на 1 мая ипотечный портфель банка "ДельтаКредит" – 140,1 миллиарда рублей. В банке прогнозируют, что на конец года он вырастет на 23% — до 172,5 миллиарда рублей.