В Казахстане приняли поправки в соглашение с Россией о ж/д перевозках

АСТАНА, 25 мая — РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили изменения в соглашение между правительствами республики и России об особенностях правового регулирования деятельности организаций железнодорожного транспорта, передает корреспондент РИА Новости.

Законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года" был рассмотрен в ходе пленарного заседания палаты в четверг.

Ранее эти изменения одобрила нижняя палата парламента. Как сообщал комитет мажилиса (нижней палаты) парламента по международным делам, обороне и безопасности, "протоколом устанавливается порядок открытия и закрытия станций на участках железных дорог, входящих в состав одной стороны, но расположенных на территории другой стороны, а также порядок пропуска через государственную границу одной стороны пассажирских и грузовых поездов, следующих транзитом без остановки с территории другой стороны".

Министр по инвестициям и развитию республики Женис Касымбек в свою очередь сообщил, что безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб. Он также отмечал, что в рамках этого соглашения в течение полутора месяцев будут запущены два скоростных поезда Астана-Уральск и Алма-Ата-Уральск, что позволит значительно сократить время в пути.

Законопроект направляется на подпись главе государства.