В Казахстане приняли поправки в соглашение с Россией о ж/д перевозках

АСТАНА, 25 мая — РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили изменения в соглашение между правительствами республики и России об особенностях правового регулирования деятельности организаций железнодорожного транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее эти изменения одобрила нижняя палата парламента. Как сообщал комитет мажилиса (нижней палаты) парламента по международным делам, обороне и безопасности, "протоколом устанавливается порядок открытия и закрытия станций на участках железных дорог, входящих в состав одной стороны, но расположенных на территории другой стороны, а также порядок пропуска через государственную границу одной стороны пассажирских и грузовых поездов, следующих транзитом без остановки с территории другой стороны".
Министр по инвестициям и развитию республики Женис Касымбек в свою очередь сообщил, что безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб. Он также отмечал, что в рамках этого соглашения в течение полутора месяцев будут запущены два скоростных поезда Астана-Уральск и Алма-Ата-Уральск, что позволит значительно сократить время в пути.
Законопроект направляется на подпись главе государства.