На форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге ожидается 12 тысяч участников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) заметно вырос, в этом году ожидается порядка 12 тысяч участников, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

"По данным оргкомитета, всего ожидается порядка 12 тысяч участников. Интерес к петербургскому форуму вырос очень заметно. За две недели до открытия подтверждений получено на 15% больше, чем в такой же момент год назад. Тридцать девять министров из 26 стран изъявили желание приехать в Санкт-Петербург, руководители 250 крупнейших иностранных компаний, 74 российских регионов, генсек ООН, премьер-министр Индии, президент Молдовы и президент республики Сербской", — сказал он.

По словам губернатора, в основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.

"Также примерно в полтора раза больше, чем в прошлый раз, представителями бизнеса запрошено комнат для проведения переговоров. Даже с учетом ввода в строй новой гостиницы переговорных площадок все равно не хватает. И еще в этом году на каждое место экспозиции было как минимум по два претендента. То есть, наш форум не просто живет, он привлекает все больше и больше внимания и интереса. Растет и число экспертов, и представительство мирового бизнеса", — добавил Полтавченко.

Петербургский международный экономический форум, главной темой которого станут поиски нового баланса в глобальной экономике, пройдет 1-3 июня в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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