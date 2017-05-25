Венесуэльский парламент обратился в американский минфин

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хулио Борхес в письме министру финансов США Стивену Мнучину назвал незаконным возможное получение "Роснефтью" контроля над дочерней компанией PDVSA в США Citgo Petroleum, пишет агентство Bloomberg.

"Будет незаконно со стороны "Роснефти" получить долю PDVSA (государственной нефтегазовой компании Венесуэлы — ред.) в Citgo в случае, если режим Мадуро не выполнит свои незаконные долговые обязательства перед "Роснефтью", — отметил Борхес в письме, датируемом 24 мая. Агентство отмечает, что располагает копией письма.

"Эта сделка может стать итогом незаконной и отчаянной попытки диктатуры Николаса Мадуро наполнить казну, чтобы продолжать гонения на миллионы венесуэльцев, требующих на улицах нашей страны выборов и демократии", — добавил он.

Борхес также призвал американский комитет по иностранным инвестициям отменить сделку, отметив, что она противоречит интересам безопасности США. Глава Конгресса заявил, что парламент страны не признает никакие долговые обязательства Мадуро, не согласованные с ним.

Акции Citgo находятся в залоге у "Роснефти", обеспечивающем выполнение PDVSA денежных обязательств перед российской компанией. Citgo Petroleum занимается переработкой нефти, а также транспортировкой и продажей нефтепродуктов, ей принадлежит 48 терминалов нефтепереработки в 20 штатах США.

На прошлой неделе глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил журналистам, что компания не собиралась и не собирается получать в управление Citgo. Он пояснил тогда, что "Роснефть" в рамках покупки нефти в Венесуэле предоставила предоплату и получила объемы нефти, но для гарантирования оплаты попросила предоставить в залог акции Citgo.

Как сообщалось, этой весной группа американских сенаторов подготовила законопроект, нацеленный на противодействие "Роснефти" в получении контроля над какой-либо энергетической компанией в США. Ряд сенаторов США в письме к Мнучину выражал обеспокоенность возможным контролем "Роснефти" над Citgo.

Канадская Crystallex и американская ConocoPhillips (имеют претензии к Венесуэле из-за национализации их активов) подали иск к PDVSA в связи с кредитной сделкой компании с подконтрольной "Роснефти" Rosneft Trading SA. PDVSA заложила 49,1% доли в Citgo "Роснефти", говорилось в документах истцов. Венесуэльская компания подтвердила, что использовала оставшуюся в "дочке" долю для привлечения финансов, но не уточнила, сколько получила от "Роснефти".