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Экономика

Полтавченко рассказал о подготовке культурной программы для гостей ПМЭФ

03:2325.05.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Архивное фотоГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Разнообразная и насыщенная культурная программа готовится к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петербургский международный экономический форум пройдет в этом году 1-3 июня.

"Город традиционно готовит разнообразную и насыщенную культурную программу. Звание "культурной столицы" обязывает. И этот год не станет исключением. Новая площадка ПМЭФ имеет важное конкурентное преимущество – близость к дворцово-парковым ансамблям Царского села и Петергофа. В этом году мы его используем. В частности, наверняка, многих заинтересует Императорская коллекция оружия в Царском Селе. Но при этом гостям и участникам форума будут рады в каждом музее, во всех театрах Северной столицы", — рассказал губернатор.

Среди основных событий он отметил, открытие музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга", выставку дизайна и моды XX века "Шелковый путь", оперу "Князь Игорь" в Мариинском театре и балет "Сильфида" в Михайловском театре.

"А 3 июня на Дворцовой площади пройдет большой концерт "Петербург Life", посвященный 55-летию Виктора Цоя, на котором выступят популярные рок-группы. Я думаю, что всем любителям рока это будет интересно, и туда придут не только гости форума", — рассказал Полтавченко.

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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По его словам, губернаторский прием в рамках ПМЭФ пройдет 2 июня. "С учетом того, что гостям в прошлом году очень понравилось в Центральном выставочном зале "Манеж", мы решили вновь провести вечер там. Средств выделено столько же — 15 миллионов рублей. Я не считаю это экономией – мы тратим столько, сколько необходимо, чтобы получилось достойное Санкт-Петербурга мероприятие", — сказал он.

Гости вечера познакомятся с выставкой работ художника из Бурятии Даши Намдакова, также будет представлен выставочный проект "Best of Russia", который расскажет о жизни страны в самых ярких фотографиях.

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Выступать на приеме будут замечательные российские музыканты. Любимые всеми мелодии исполнит джазовый ансамбль "ARS-NOVA-JAZZ" под управлением заслуженного артиста России Петра Корнева и прославленного баритона Мариинского театра, народного артиста России Василия Герелло. Гостей также ждет встреча с одним из самых ярких явлений российской музыкальной сцены XXI века – петербургской группой Billy"s Band. Она создала новое направление на стыке блюза, свинга, джаза и рока", — добавил губернатор.

Читайте полный текст интервью с Георгием Полтавченко>>

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