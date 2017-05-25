Полтавченко рассказал о подготовке культурной программы для гостей ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Разнообразная и насыщенная культурная программа готовится к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.
"Город традиционно готовит разнообразную и насыщенную культурную программу. Звание "культурной столицы" обязывает. И этот год не станет исключением. Новая площадка ПМЭФ имеет важное конкурентное преимущество – близость к дворцово-парковым ансамблям Царского села и Петергофа. В этом году мы его используем. В частности, наверняка, многих заинтересует Императорская коллекция оружия в Царском Селе. Но при этом гостям и участникам форума будут рады в каждом музее, во всех театрах Северной столицы", — рассказал губернатор.
Среди основных событий он отметил, открытие музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга", выставку дизайна и моды XX века "Шелковый путь", оперу "Князь Игорь" в Мариинском театре и балет "Сильфида" в Михайловском театре.
"А 3 июня на Дворцовой площади пройдет большой концерт "Петербург Life", посвященный 55-летию Виктора Цоя, на котором выступят популярные рок-группы. Я думаю, что всем любителям рока это будет интересно, и туда придут не только гости форума", — рассказал Полтавченко.
Гости вечера познакомятся с выставкой работ художника из Бурятии Даши Намдакова, также будет представлен выставочный проект "Best of Russia", который расскажет о жизни страны в самых ярких фотографиях.