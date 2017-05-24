Российские страховщики поддержали предложения ЦБ по ОСАГО

МОСКВА, 24 май — РИА Новости. Участники российского страхового рынка в целом поддержали предложения ЦБ РФ по ОСАГО, касающиеся, в частности, пересмотра коэффициента за возраст и стаж вождения. Своими мнениями они поделились с РИА Новости.

Банк России разработал проект указания, в котором представлен новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя. ЦБ также предлагает повысить коэффициент для договоров ОСАГО, не предусматривающих ограничения количества лиц, допущенных к управлению авто до 2,7 с 1,8. Кроме того, документ содержит предложения по реформированию КБМ (коэффициент "бонус-малус", безаварийности).

Согласно проекту, водители в возрасте 16-24 лет со стажем до трех-четырех лет, а также в возрасте 25-29 лет со стажем до года могут получить максимальный коэффициент — 1,8. На понижающие коэффициенты (скидку) от 0,66 до 0,99 могут рассчитывать водители старше 30 лет и со стажем вождения больше трех-четырех лет (чем старше водитель и больше стаж его вождения, тем, соответственно, больше скидка).

Сейчас действуют следующие коэффициенты: до 22 лет включительно со стажем вождения до трех лет включительно – 1,8, более 22 лет со стажем вождения до трех лет включительно – 1,7, до 22 лет включительно со стажем вождения свыше трех лет – 1,6 и более 22 лет со стажем вождения свыше трех лет – 1.

Необъективная реальность

"Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает предложения Банка России по усовершенствованию расчетов коэффициентов ОСАГО, их использование сделает расчет ОСАГО более справедливым без повышения тарифа", — сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Руководитель управления андеррайтинга СК "Абсолют страхование" Евгений Ильченко сказал, что изменения положительные и должны дать хороший эффект для рынка, так как нынешняя разбивка водителей слишком простая и упрощенная.

"В целом предложения Центробанка проработаны очень качественно и отлично отражают реальную накопленную статистику. В частности, по данным страховщиков, наиболее аварийная группа — это водители в возрасте 22-26 лет, которые уже чувствуют уверенность за рулем, но опыт вождения которых невелик", — добавил он.

Молодые водители с небольшим стажем, действительно, одна из самых аварийных категорий допущенных к управлению транспортными средствами, продолжил руководитель управления методологии обязательных видов страхования ОАО "АльфаСтрахование" Денис Макаров. "Стаж в два-три года позволяет им уже уверовать в свои силы, в то же время, являясь недостаточным, чтобы в массе называться опытными водителями и это порой приводит к печальным последствиям на дорогах", — сказал он.

Как отметил Юргенс, в действующей сейчас системе для опытных водителей нет скидок, а для молодых водителей есть небольшой повышающий коэффициент, то есть опытные водители платят за молодых водителей, у которых высокая убыточность.

Директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев пояснил, что в новом проекте указания ЦБ речь идет о балансировке коэффициентов возраста и стажа – то есть более справедливом распределении между ними. "Нагрузка перераспределяется с более опытных водителей на менее опытных. Вводятся более дробные коэффициенты, например, вместо трех категорий возрастов, появляется семь", — уточнил он.

Начальник управления методики актуарных расчетов СК "МАКС" Максим Маркелов заявил, что пересмотр коэффициентов за стаж и возраст необходимы. "Нынешняя сетка коэффициентов явно недостаточно объективно отражает реальность", — сказал Маркелов. Хотя, по его словам, в настоящее время не видя статистики, на основании которой делался прогноз, некоторые коэффициенты выглядят нелогичными.

Реформа КБМ

Проект указания ЦБ также содержит предложения по реформированию КБМ.

"Предполагается, что в базе РСА будет рассчитываться значение КБМ ежегодно на 1 января, и оно не будет меняться в течение года. Это сделает значение КБМ более понятным и прозрачным для автовладельцев, будет мотивировать их ездить аккуратно в течение года, сохраняя тем самым чистоту своего коэффициента", — пояснил Юргенс.

Предлагаемый механизм, по словам Юргенса, позволит значительно сократить число жалоб, которые зачастую возникают из-за того, что человек может быть вписан в разные полисы, в результате один водитель может иметь несколько КБМ.

"Водитель гарантированно будет сохранять свои накопленные бонусы, но при этом он гарантированно получает "малус" по итогам года за каждый страховой случай по своей вине вне зависимости от того, по какому договору страхования был данный убыток", — добавил он.

Вместе с тем, по словам Маркелова, в части реформы КБМ на данный момент нет четкого понимания, как будет реализован процесс перехода на новый формат определения КБМ, поэтому пока сложно что-то прогнозировать и оценивать результаты.

Риски страховщиков

Что касается рисков для страховых компаний, то, по словам Ильченко, они с точки зрения убыточности минимальны, но есть риски в отношении клиентов и в отношениях с ними, так как полисы могут существенно подорожать.

"Для некоторых категорий водителей они могут подорожать так, что перекроют накопленный безаварийный КБМ. В частности для тех, кто покупал полис без ограничений, он может подорожать в два раза, что скажется и на юридических лицах – из-за специфики работы, они чаще всего приобретают именно полисы без ограничений по водителям", — разъяснил Ильченко.

Эксперт считает, что для большинства страховщиков и в целом по рынку, сбор премий по ОСАГО не сильно изменится, но если у компании была ставка на молодых водителей и неравномерный портфель этого вида страхования, то полученная премия покажет резкий рост.

По предварительной оценки МАКСа, изменения коэффициентов за стаж и возраст водителей может привести к увеличению убыточности по всему портфелю на несколько процентных пунктов.

"В связи с этим мы негативно смотрим на предложенные изменения. Как следствие нам придется повысить базовую ставку страхового тарифа (в пределах установленных ЦБ лимитов), чтобы сдерживать возможное увеличение убыточности. В случае если большинство крупных страховых компаний по итогам проведенной аналитики также получат негативный прогноз в части роста убыточности, то они также повысят базовые ставки страхового тарифа, что приведет к недовольству страхователей", — заключил Маркелов.

Тогда как Княгиничев из "Ингосстраха" полагает, что инициативы регулятора никак не повлияют на рынок, так как совокупный размер взносов не меняется.

Ожидания и предложения

По словам Княгиничева, страховщики больше ждут изменения территориальных коэффициентов.

"Убыточность определяется ценой полиса. В добровольных видах страховщики могут на нее влиять, в обязательных — нет. Убыточность страховщика зависит от квалификации его менеджмента и сотрудников, от его территориальной представленности. Также на нее влияют внешние факторы – стоимость ремонта и инфляция, бизнес "серых" юристов и так далее", — пояснил он.

Макаров из "Альфастрахования" добавил, что в ходе грядущих изменений было бы разумно также предусмотреть изменение тарифов или коэффициентов и для других самых, и даже более, аварийных категорий транспорта как такси, маршрутки, грузовики.

А вот недостаточность тарифа ОСАГО, которая в некоторых регионах достигает 300-400%, по его мнению, можно устранить за счет 50% налога с оборота автоюристов, которые можно было бы собирать в бюджеты субъектов РФ, и за счет этих сборов финансировать недостающую разницу между текущим и реальным тарифом.