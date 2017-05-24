Турция ограничила импорт российской пшеницы и подсолнечного масла

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы, а также на беспошлинные поставки подсолнечного масла из России. При этом, по словам представителей российской сельхозотрасли, о данных ограничениях пока не было объявлено на официальном уровне. Турецкие экспортеры заявляют, что данная инициатива принадлежит им, а не министерству экономики страны, также отмечая, что ситуация может измениться.

Информация об ограничениях появилась на фоне недавних договоренностей глав России и Турции по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и Анкара продолжают переговоры для снятия остающихся ограничений в торговле, при этом отметив, что ему не известно об ограничении поставок масла.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция отменила введенные в марте ограничения по пшенице и подсолнечному маслу.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.

Импорт пшеницы ограничен

В среду газета "Ведомости" сообщила, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз.

Российская Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) подтвердила РИА Новости введение этих ограничений в отношении российской пшеницы.

"Запрашивается лицензия на какой-то объем — лицензия на этот объем выдается. Но в ней сказано, что из России можно привезти только 25% этого объема", — сказал Балан. "По другим товарам — мне неизвестно. Официально никаких заявлений пока нет", — добавил он.

При этом в Российском зерновом союзе (РЗС) сообщили, что пока не получали от компаний-членов организации официальных документов о введении Турцией новых ограничений на импорт российской пшеницы.

"Заявления такие звучат, но официальных документов мы пока не видели", — сказал РИА Новости глава РЗС Аркадий Злочевский. При этом он отметил, что в случае введения таких ограничений просто повторится ситуация марта-мая текущего года, когда турецкие компании находили обходные пути для покупки российского зерна.

Аналогичная ситуация с маслом

Как сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, Анкара ввела новые ограничения и на поставки подсолнечного масла из РФ — заявки по лицензиям на импорт в режиме внутренней переработки удовлетворяются не в полном объеме, квота составляет 15-30%.

"Мы получили информацию, что происходит аналогичная ситуация по подсолнечному маслу — вводятся ограничения по поставкам подсолнечного масла. Все это происходит в неофициальной плоскости", — сказал Мальцев.

Он указал, что заявки на поставки российского подсолнечного масла удовлетворяются не в полном объеме. "Квота составляет 15-30%", — отметил исполнительный директор Масложирового союза.

Турецкий экспортеры подтверждают

Турецкие экспортеры подтвердили, что приняли решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из РФ на уровне 20-25% от их общего объема импорта.

"Мы распределили квоты по странам. Мы хотим обезопасить себя, если с какой-то страной у нас возникнут проблемы, чтобы мы не остались ни с чем. Решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России на уровне 20-25% принято нашей организацией, а не министерством экономики. Мы решаем, а Минэкономики принимает или не принимает его. Сейчас данное решение уже принято. Завтра, в зависимости от изменения обстоятельств, оно может быть изменено", — заявил РИА Новости в среду член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

Россельхознадзор разберется

Комментируя информацию об ограничении поставок, пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила РИА Новости, что ведомство не видит изменений в режиме поставок российской пшеницы в Турцию, однако направит запрос в торгпредство РФ в Турции для прояснения ситуации в связи с сообщениями о введении новых ограничений на импорт зерна.

"Мы сегодня направляем запрос в торгпредство России в Турции (по вопросу о введении новых ограничений — ред.). Никакой официальной информации у нас пока нет, но мы не наблюдаем изменений в режиме поставок зерна, и у нас нет сведений об отказе в выдаче лицензий", — сказала Мелано.

Переговоры продолжаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к правительству РФ вопрос о введении Турцией ограничений на беспошлинные поставки подсолнечного масла из России.

"Нет, я пока не получал такую информацию. Это, скорее, вопрос, который все-таки нужно адресовать правительству, поэтому я бы не стал сейчас ничего комментировать", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос по поводу поставок подсолнечного масла.

При этом он сообщил, что Россия и Турция продолжают контакты и переговоры для снятия остающихся ограничений в торговле.

"Действительно, ограничения имеют место. Вы знаете, что сохраняются некоторые ограничения с российской стороны по известным причинам, которые были весьма детально разъяснены президенту Турции в ходе недавних контактов в Сочи. Ведутся контакты и переговоры с турецкой стороной", — сказал Песков, комментируя ввод Турцией новых ограничений на импорт пшеницы из России.