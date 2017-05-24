СМИ сообщили, когда Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ограничения на беспошлинные поставки пшеницы из России в Турцию были введены турецкими властями 7-10 дней назад, однако они не были официально объявлены, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на председателя Ассоциации поставщиков зерна Турции Гюльфем Эрен.

Согласно Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз товара. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сообщил РИА Новости, что аналогичные ограничения были введены и в отношении подсолнечного масла.

Эрен подтвердила агентству Блумберг введение новых ограничений на поставку пшеницы. По ее словам, они были введены "около 7-10 дней назад и не были официально объявлены".

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция отменила введенные в марте ограничения по пшенице и подсолнечному маслу.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.