Турция ограничила поставки подсолнечного масла из России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Турция ввела ограничения на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Ранее газета " Ведомости " сообщила, что Анкара ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — теперь на нее должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз.

"Мы получили информацию, что происходит аналогичная ситуация по подсолнечному маслу — вводятся ограничения по поставкам подсолнечного масла. Все это происходит в неофициальной плоскости", — сказал Мальцев.

Он добавил, что заявки на поставки удовлетворяют не в полном объеме. "Квота составляет 15-30%", — уточнил исполнительный директор Масложирового союза.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли это тем, что Москва не сняла полностью запрет на ввоз продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам помидоров пока сохранятся. Он пояснил, что этот вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. 22 мая Москва и Анкара подписали в Стамбуле заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.