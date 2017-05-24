Перевозка грузов из Японии в Москву по Транссибу быстрее обычного пути

ТОКИО, 24 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Перевозка грузов из Японии в Москву по Транссибирской магистрали в три раза быстрее, чем по так называемому "европейскому маршруту", заявил по итогам тестовой перевозки генсек Ассоциации транссибирских интермодальных операторов Японии Кадзухито Ёда на бизнес-форуме "Новые возможности и перспективы развития Евро-Азиатских грузовых перевозок" в торговом представительстве России в Японии.

Тестовая перевозка из японского порта Йокогама до Москвы была проведена, чтобы привлечь внимание японских компаний к этому маршруту. Обычно для перевозки грузов в европейскую часть России используется морской путь через Европу, а затем по железной дороге. Этот маршрут занимает около 55 дней.

"Тестовая перевозка проходила из порта Йокогама через порт Восточный, а далее по железной дороге до Москвы. Груз вышел из Йокогамы 28 ноября прошлого года и 5 декабря, то есть через неделю прибыл в порт Восточный. После прохождения необходимого оформления 9 декабря груз был направлен по железной дороге и 18 декабря прибыл на станцию Ворсино Московской железной дороги. Таким образом, доставка заняла 20 дней, что в три раза меньше, чем по европейскому маршруту при тех же затратах", — сказал Кадзухито Ёда.

Он подчеркнул, что после публикаций о результатах тестовой перевозки в Ассоциацию поступает много запросов от японских компаний, что говорит о росте в Японии интереса к использованию российских железных дорог для транспортировки грузов.

Международный бизнес-форум "Новые возможности и перспективы развития Евро-Азиатских грузовых перевозок" походит в торгпредстве России в Японии. Организаторами выступили международная ассоциация "Координационный совет по транссибирским перевозкам (КТСП)" и Ассоциация транссибирских интермодальных операторов Японии (TSIOAJ).

Среди участников министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, а также представители транспортных и торговых компаний и организаций из Японии, Китая, Монголии, Казахстана.

В работе форума принимает участие генеральный секретарь Координационного совета по транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, торговый представитель России в Японии Сергей Егоров, президент Ассоциации транссибирских интермодальных операторов Японии, заместитель председателя КСТП Кэндзиро Масуда.