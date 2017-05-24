Бизнес просит ФАС проверить уровень конкуренции в банковском секторе России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-сообщество предлагает Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ уровня конкуренции в банковском секторе РФ, говорится в книге жалоб и предложений российского бизнеса, подготовленной бизнес-омбудсменом Борисом Титовым для доклада президенту РФ.

Эксперты отмечают растущую сверхконцентрацию ресурсов банковского сектора РФ: в 2016 году прибыль пяти крупнейших банков составила 82% от совокупного финансового результата отрасли. "Что ставит под угрозу устойчивость всей остальной банковской системы. Кроме того, снижающаяся конкуренция на рынке банковских услуг неизбежно приводит к их удорожанию, в том числе для корпоративного сектора", — считает первый вице-президент "Опоры России" по региональному развитию Павел Сигал.

Для этого он предлагает такое решение: "ФАС России совместно с экспертным бизнес-сообществом провести анализ уровня конкуренции на банковском рынке с учетом задач социально-экономического развития".

Согласно данным ЦБ, в 2016 году прибыль российских банков достигла 930 миллиардов рублей, что в 4,8 раза больше, чем за 2015 год.

Отметили также эксперты и количество сокращений банков в РФ — с 897 на 1 января 2013 года до 575 на 1 января 2017 года, "что гораздо ниже среднемировых показателей". "При этом, по мнению экспертов, сокращение числа банков стимулируется избыточно жесткими регулятивными требованиями, нарушениями процедур в правотворческом процессе и нестабильностью правил банковского надзора", — говорится в докладе. Решение Сигал видит в необходимости значительно повысить качество надзора со стороны ЦБ РФ, обеспечить прозрачность мониторинга.

В конце марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что приоритетом для Банка России является очищение системы от недобросовестных игроков и формирование добросовестной конкуренции, а отзывы лицензии у ненадежных банков играют на руку добросовестным участникам рынка и нацелены на развитие конкуренции в отрасли.