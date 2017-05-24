Бизнес-омбудсмен предложил ввести в России льготы для инвестиций из офшоров

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести льготное налогообложение прибыли офшорных компаний, если они инвестируют ее в российскую экономику, — такая идея содержится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"В условиях жесткого ограничения доступа российских предприятий к внешним финансовым ресурсам, текущая модель деофшоризации создает дополнительные риски для потенциальных добросовестных инвесторов", — отмечается в документе. В качестве решения авторы доклада предлагают предусмотреть льготный режим налогообложения прибыли иностранных компаний, реинвестируемой в российскую экономику.

Осенью 2014 года в России был принят закон о деофшоризации. Документ предусматривал создание механизма налогообложения прибыли офшорных компаний. Были введены новые понятия — "контролируемая иностранная компания" и "контролирующее лицо".

Контролируемой иностранной компанией (КИК) была признана зарубежная структура, контролирующими лицами которой являются налоговые резиденты РФ. Закон обязывает контролирующих лиц представлять в налоговые органы уведомления о своем участии в таких КИК, а также о самих иностранных компаниях.

На основании этих данных налоговые органы будут принимать решения о доначислении налогов. Если лицо не предоставило данные о КИК, то получит штраф больше 100 тысяч рублей за неуплату налогов и непредоставление соответствующих сведений.

В докладе бизнес-омбудсмена отмечается, что в период с 2007 по 2015 год доля прямых иностранных инвестиций, поступавших в Россию из офшорных и низконалоговых юрисдикций, составляла в среднем 88%. Объем прямых иностранных инвестиций в 2015 году упал на 91% по отношению к 2013 году и составил 6,5 миллиарда долларов.

Офшоры — это финансовые центры, привлекающие иностранный капитал через специальные налоговые и административные льготы. Офшорная компания — фирма, зарегистрированная иностранными гражданами в государстве с благоприятным налоговым климатом. Всего офшорных зон в мире насчитывается около полусотни. По приблизительным подсчетам, около 10% всех средств на планете сконцентрированы именно там.