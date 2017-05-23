Россияне рассказали, сколько им нужно для "нормальной жизни"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Среднестатистической российской семье из трех человек для "нормальной жизни" требуется 83 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир".

По данным социологов, средний желаемый семейный доход в 2017-м вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что каждая шестая семья в России готова "нормально жить" на сумму до 45 тысяч рублей. Две трети опрошенных претендуют на доход от 45 до 120 тысяч, и еще 22% считают, что члены семьи в совокупности должны зарабатывать не менее 120 тысяч.

В исследовании отмечается, что рост "финансовых аппетитов" россиян существенно превысил годовую инфляцию. При этом расхождение между средним реальным (71 800 руб.) и желательным (83 600 руб.) доходом достигло самой высокой отметки за все годы измерений.

В социологическом опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее в Министерстве труда рассказали, что самый высокий средний оклад в России зафиксирован у сотрудников финансовой сферы. Меньше всего, по данным ведомства, получают сельхозработники.