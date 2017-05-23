Алжир сообщил о возможном продлении соглашения о добыче нефти на 2018 год

УЧАСТНИКИ СОГЛАШЕНИЯ О СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ОБСУЖДАЮТ РАЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ПРОДЛЕНИЯ СДЕЛКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЕСЬ 2018 Г — МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ АЛЖИРА