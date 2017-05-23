Норвегия не считает актуальным для страны вопрос регулирования добычи нефти

СТОКГОЛЬМ, 23 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Норвежское министерство по делам энергетики и нефти не считает актуальным для страны вопрос регулирования добычи нефти, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства, комментируя сообщения о возможном присоединении страны к венскому соглашению.

"Министерство имеет хороший диалог с другими странами о рынке нефти. Мы не находимся в ситуации, где регуляция производства является актуальной для Норвегии", — сказали в пресс-службе.

Ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил, что Саудовская Аравия имела контакты с Туркменией, Норвегией и Египтом на предмет присоединения этих стран к сокращению добычи нефти, и те дали понять, что могут присоединиться к соглашению.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.