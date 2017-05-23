Спецмарки на табак подорожали до 200 рублей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство РФ подняло цену специальных марок на табак до 200 со 150 рублей за 1 тысячу штук. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Производители заверяют, что это не приведет к существенному росту цен на пачку сигарет.
Специальные марки предназначены для табачной продукции, которая производится на территории РФ. Импортная продукция маркируется акцизными марками.
"Увеличение стоимости специальных марок до 200 со 150 рублей за 1 тысячу штук не приведет к существенному росту цены на табачную продукцию, так как одна марка подорожает лишь на 5 копеек", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России.