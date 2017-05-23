Спецмарки на табак подорожали до 200 рублей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство РФ подняло цену специальных марок на табак до 200 со 150 рублей за 1 тысячу штук. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Производители заверяют, что это не приведет к существенному росту цен на пачку сигарет.

Постановление вступило в силу 20 мая. Предыдущее повышение цен на специальные марки было в 2011 году.

Специальные марки предназначены для табачной продукции, которая производится на территории РФ. Импортная продукция маркируется акцизными марками.

"Увеличение стоимости специальных марок до 200 со 150 рублей за 1 тысячу штук не приведет к существенному росту цены на табачную продукцию, так как одна марка подорожает лишь на 5 копеек", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России.