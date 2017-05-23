Российский павильон на "ЭКСПО-2017" в Астане украсит айсберг

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский павильон на международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане будет привлекать посетителей прохладой и возможностью сделать селфи рядом с айсбергом, рассказал директор деловой программы "Россия на ЭКСПО-2017" Антон Атрашкин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"В российском павильоне будет намного холоднее, чем вокруг в Астане. В российском павильоне будет представлена русская Арктика. Это такой фон, на котором компании, регионы будут представлять свои экспозиции. Мы очень надеемся, что все, кто в сорокоградусную жару астанинскую придет в наш павильон, они очень счастливо выдохнут. У нас представлен один из ледоколов (российской компании "Росатом" — ред.)", — рассказал Атрашкин.

"В центре под куполом будет стоять реальный айсберг, огромная ледяная глыба. Мы очень надеемся, что многим посетителям захочется пофотографироваться рядом с ним. От него будет исходить нечеловеческий холод, поэтому долго рядом с ним находиться люди не будут. Одним словом, нам хочется, чтобы тем, кто придет в павильон, было и интересно, и прикольно, чтобы они сделали много селфи в нашем павильоне. С другой стороны — чтобы они узнали что-то новое", — сообщил также Атрашкин.

По его словам, при том, что экспозиция в целом будет научно-популярной, программа участия России в двенадцатинедельной "ЭКСПО-2017" в большей части "будет посвящена той аудитории, которая называется b2b, это профессионалы бизнеса, ученые".

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Казахстане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики. Как сообщил генеральный комиссар российской секции на выставке, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, на российской экспозиции будет сделан акцент на арктической тематике.