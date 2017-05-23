США
23.0523 мая00:53МСК
USD56.50-0.66
EUR63.17-0.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты в США разделились в оценке избрания Роухани в Иране для экономики

00:4523.05.2017
0180
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Архивное фотоПрезидент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Американские эксперты, опрошенные РИА Новости, разделились в оценке последствий переизбрания президента Ирана Хасана Роухани на второй срок для мировой экономики; одни считают победу умеренного кандидата позитивной для западного мира, другие полагают, что с Ираном не о чем говорить.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В Тегеране рассказали о последствиях "иранофобской" политики США

В субботу, 20 мая, иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани, получив 57% голосов на выборах, переизбран на второй срок.

Роухани подтвердил курс Тегерана на поддержку Ирака и Сирии в борьбе с терроризмом и отметил, что считает прошедший на выходных в Эр-Рияде саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидеров арабских и исламских стран не имеющим политической силы для борьбы с терроризмом.

Отношения накалены

Американская администрация и их союзники, впрочем, тоже не отличается теплотой и четкой позицией в отношении переизбранного президента Ирана. Ранее США приостановили обсуждение санкций против Ирана в конгрессе, чтобы позволить Роухани победить, поскольку он — один из самых умеренных кандидатов. Однако в самый канун выборов власти США изменили свою тактику и ввели санкции против Ирана за испытания баллистических ракет.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Тиллерсон призвал Роухани "прекратить финансирование терроризма"

США также обвинили Иран в дестабилизации Ближнего Востока путем поддержки ливанского движения "Хезболлах", повстанцев-хуситов в Йемене (Тегеран это отрицает) и правительственных войск в Сирии.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме заявил в понедельник, что Иран должен быть благодарен прежней американской администрации под руководством Барака Обамы за "фантастические условия сделки" по ядерной программе, и добавил, что не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Кроме того, в ходе визита в Саудовскую Аравию администрация Трампа подписала контракт на поставку стране оружия на 110 миллиардов долларов.

"Умеренный лидер"

Исполнительный директор университета "Райс" (Техас) и бывший советник министра энергетики США Чарльз Макконнелл видит в жесткой позиции в отношении Ирана смысл.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Политолог: США пытаются пройти по лезвию бритвы в отношениях с Ираном

"Иран не является нашим союзником, я не рассматриваю его ни в какой иной роли, как иностранного конкурента, который будет хотеть проявить свою силу на рынке. Я вижу еще больше причин для США укрепить глобальную энергетическую независимость и наращивать перспективы развития, которые смогут гарантировать безопасность и устойчивость экономики", — заявил он РИА Новости.

Макконнелл отметил, что "энергетику (текущее правительство будет рассматривать как — ред.) критическую часть внешней политики", что может выразиться в "неуместной силе и манипуляциях" со стороны Ирана.

Старший экономист Smith"s- Research&Gradings Скотт Макдональд, напротив, считает победу Рухани позитивным фактором для экономики США и мира в целом, хотя и соглашается, что "отношения с Соединенными Штатами, вероятно, останутся проблематичными".

"Он (Роухани), возможно, более комфортный лидер, чтобы работать с ОПЕК над вопросом нахождения точки стабильности рынка", — считает эксперт. И уточняет, что "Роухани — намного более дружественный в отношении иностранных инвесторов, чем конкуренты". Кроме того, президенту придется бороться не только с внешними, но и внутренними силами, которые считают, что стране нужно идти к большей изоляции.

Сделка решает все

Глава фонда Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак (Kyle Shostak) рассказал РИА Новости, что не все в данном вопросе зависит от Ирана. С одной стороны, "выборы в Иране показали, что разные слои общества готовы к реформам и это является безусловным позитивным моментом".

Протесты в Тегеране у посольства Саудовской Аравии в Иране, 3 января 2016
© REUTERS / Raheb Homavandi
Почему Москве легче договориться с Ираном, чем Вашингтону с саудитами

"С другой стороны, ситуация в иранской экономике и с ценами на нефть будет предопределено позицией кабинета Трампа по поводу происходящего на Ближнем Востоке. Трамп и госдеп настроены на пересмотр или, во всяком случае, ревизию ядерной сделки. Насколько реальным окажется этот пересмотр – именно это будет решающим фактором. От этого будет зависеть, как будут вести себя цены на нефть, и как они будут влиять на глобальную экономику", — отметил эксперт.

"Если пересмотр произойдет, вряд ли Иран сможет воспользоваться тем окном, которое открылось для его экономики в последние полтора — два года. В страну устремились иностранные инвесторы, состоялось подписание нескольких знаковых сделок", — предполагает собеседник РИА Новости.

"Был получен сигнал от иранского общества на продолжение реформ. Если администрация США занимает такую жесткую позицию и не учитывает запросы на реформы, которые существуют в стране, это будет не очень дальновидное решение", — считает он.

"Вероятно, будет найдена всех устраивающая формула, и, кажется, Роухани на это тоже готов, но с другой стороны он тоже дает понять, что всему есть предел и оставлять без внимания вопрос обороны и безопасности Ирана он не может", — резюмировал Шостак.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение с Ираном критиковали власти Израиля и нынешний президент США Дональд Трамп.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена