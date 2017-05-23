Эксперты в США разделились в оценке избрания Роухани в Иране для экономики

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Американские эксперты, опрошенные РИА Новости, разделились в оценке последствий переизбрания президента Ирана Хасана Роухани на второй срок для мировой экономики; одни считают победу умеренного кандидата позитивной для западного мира, другие полагают, что с Ираном не о чем говорить.

В субботу, 20 мая, иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани, получив 57% голосов на выборах, переизбран на второй срок.

Роухани подтвердил курс Тегерана на поддержку Ирака и Сирии в борьбе с терроризмом и отметил, что считает прошедший на выходных в Эр-Рияде саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидеров арабских и исламских стран не имеющим политической силы для борьбы с терроризмом.

Отношения накалены



Американская администрация и их союзники, впрочем, тоже не отличается теплотой и четкой позицией в отношении переизбранного президента Ирана. Ранее США приостановили обсуждение санкций против Ирана в конгрессе, чтобы позволить Роухани победить, поскольку он — один из самых умеренных кандидатов. Однако в самый канун выборов власти США изменили свою тактику и ввели санкции против Ирана за испытания баллистических ракет.

США также обвинили Иран в дестабилизации Ближнего Востока путем поддержки ливанского движения "Хезболлах", повстанцев-хуситов в Йемене (Тегеран это отрицает) и правительственных войск в Сирии.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме заявил в понедельник, что Иран должен быть благодарен прежней американской администрации под руководством Барака Обамы за "фантастические условия сделки" по ядерной программе, и добавил, что не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Кроме того, в ходе визита в Саудовскую Аравию администрация Трампа подписала контракт на поставку стране оружия на 110 миллиардов долларов.

"Умеренный лидер"

Исполнительный директор университета "Райс" (Техас) и бывший советник министра энергетики США Чарльз Макконнелл видит в жесткой позиции в отношении Ирана смысл.

"Иран не является нашим союзником, я не рассматриваю его ни в какой иной роли, как иностранного конкурента, который будет хотеть проявить свою силу на рынке. Я вижу еще больше причин для США укрепить глобальную энергетическую независимость и наращивать перспективы развития, которые смогут гарантировать безопасность и устойчивость экономики", — заявил он РИА Новости.

Макконнелл отметил, что "энергетику (текущее правительство будет рассматривать как — ред.) критическую часть внешней политики", что может выразиться в "неуместной силе и манипуляциях" со стороны Ирана.

Старший экономист Smith"s- Research&Gradings Скотт Макдональд, напротив, считает победу Рухани позитивным фактором для экономики США и мира в целом, хотя и соглашается, что "отношения с Соединенными Штатами, вероятно, останутся проблематичными".

"Он (Роухани), возможно, более комфортный лидер, чтобы работать с ОПЕК над вопросом нахождения точки стабильности рынка", — считает эксперт. И уточняет, что "Роухани — намного более дружественный в отношении иностранных инвесторов, чем конкуренты". Кроме того, президенту придется бороться не только с внешними, но и внутренними силами, которые считают, что стране нужно идти к большей изоляции.

Сделка решает все



Глава фонда Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак (Kyle Shostak) рассказал РИА Новости, что не все в данном вопросе зависит от Ирана. С одной стороны, "выборы в Иране показали, что разные слои общества готовы к реформам и это является безусловным позитивным моментом".

"С другой стороны, ситуация в иранской экономике и с ценами на нефть будет предопределено позицией кабинета Трампа по поводу происходящего на Ближнем Востоке. Трамп и госдеп настроены на пересмотр или, во всяком случае, ревизию ядерной сделки. Насколько реальным окажется этот пересмотр – именно это будет решающим фактором. От этого будет зависеть, как будут вести себя цены на нефть, и как они будут влиять на глобальную экономику", — отметил эксперт.

"Если пересмотр произойдет, вряд ли Иран сможет воспользоваться тем окном, которое открылось для его экономики в последние полтора — два года. В страну устремились иностранные инвесторы, состоялось подписание нескольких знаковых сделок", — предполагает собеседник РИА Новости.

"Был получен сигнал от иранского общества на продолжение реформ. Если администрация США занимает такую жесткую позицию и не учитывает запросы на реформы, которые существуют в стране, это будет не очень дальновидное решение", — считает он.

"Вероятно, будет найдена всех устраивающая формула, и, кажется, Роухани на это тоже готов, но с другой стороны он тоже дает понять, что всему есть предел и оставлять без внимания вопрос обороны и безопасности Ирана он не может", — резюмировал Шостак.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение с Ираном критиковали власти Израиля и нынешний президент США Дональд Трамп.