Android Pay заработает в России с 23 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Google запускает сервис бесконтактных платежей Android Pay в России с 23 мая, сообщает корпорация в понедельник.

"Начиная с 23 мая 2017 года пользователи Android в России смогут не только искать и получать в нужный момент информацию с помощью приложения Google, прокладывать оптимальные маршруты в Google Картах и пользоваться всем многообразием приложений в Google Play, но также быстро и безопасно совершать покупки оффлайн и онлайн с помощью Android Pay", — отметил директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом сервис позволит оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше. "Скачайте приложение из Google Play и добавьте данные карт, а когда окажетесь у кассы, разблокируйте смартфон и поднесите его к терминалу оплаты NFC. Если ваша покупка стоит менее 1 тысячи рублей, то будет достаточно "разбудить" экран телефона", — отмечает Кузнецов.

Для подключения Android Pay достаточно будет установить приложение от Google, а также привязать к нему кредитную или дебетовую карту Mastercard или Visa от банка-партнера, например, "Ак Барса", Альфа-банка, Бинбанка, "ВТБ 24", МТС-Банка, банка "Открытие" (включая Рокетбанк и "Точку"), Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, банка "Русский стандарт", Россельхозбанка, Сбербанка, "Тинькофф банка, а также сервиса "Яндекс.Деньги".

В Google заверяют, что уже тысячи организаций в России поддерживают Android Pay. В их числе, в частности, "Роснефть", ритейлеры "Магнит" и "Перекресток". Кроме того, Android Pay позволит хранить данные о дисконтных и бонусных картах на мобильном устройстве.

Android Pay — это сервис бесконтактных платежей, который позволяет оплачивать покупки в магазинах и интернете при помощи ряда гаджетов на платформе Android. Основными конкурентами сервиса являются Samsung Pay и Apple Pay, которые уже работают в России.