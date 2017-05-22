Android Pay заработает в России с 23 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Google запускает сервис бесконтактных платежей Android Pay в России с 23 мая, сообщает корпорация в понедельник.
При этом сервис позволит оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше. "Скачайте приложение из Google Play и добавьте данные карт, а когда окажетесь у кассы, разблокируйте смартфон и поднесите его к терминалу оплаты NFC. Если ваша покупка стоит менее 1 тысячи рублей, то будет достаточно "разбудить" экран телефона", — отмечает Кузнецов.
В Google заверяют, что уже тысячи организаций в России поддерживают Android Pay. В их числе, в частности, "Роснефть", ритейлеры "Магнит" и "Перекресток". Кроме того, Android Pay позволит хранить данные о дисконтных и бонусных картах на мобильном устройстве.
Android Pay — это сервис бесконтактных платежей, который позволяет оплачивать покупки в магазинах и интернете при помощи ряда гаджетов на платформе Android. Основными конкурентами сервиса являются Samsung Pay и Apple Pay, которые уже работают в России.