Россия не получала предложений Украины по урегулированию долга на $3 млрд

СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Украина не выходила к РФ с предложениями по урегулирования долга по евробондам на 3 миллиарда долларов, заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

"Нет, не выходила", — сказал Силуанов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Однако Украина заявила о намерении оспорить решение в Апелляционном суде Лондона.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.