Реальные располагаемые доходы россиян в апреле снизились на 7,6%

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Спад реальных располагаемых денежных доходов населения РФ в апреле продолжился и составил 7,6% в годовом выражении, за четыре месяца доходы упали на 2,2%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В месячном выражении, по оценке Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в апреле выросли на 2%.

В марте текущего года спад доходов россиян составил 2,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

В январе 2017 года реальные располагаемые доходы населения впервые за два года показали положительную динамику — рост, по обновленной статистике Росстата, составил 8% в годовом выражении. Однако уже в феврале, по обновленным данным статистического ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3,8%.