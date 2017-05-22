Россия сняла ограничения на поставки с девяти белорусских предприятий

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министры сельского хозяйства РФ и Белоруссии на встрече в понедельник в Москве договорились о снятии ограничений на поставки мясной и молочной продукции с девяти белорусских предприятий, а также о проведении в течение 10 дней еще одной встречи по остальным предприятиям, сообщил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые буду поставлять на рынок сертифицированную молочную продукцию", — сказал Ткачев телеканалу "Россия 24".

По его словам, российская сторона попросила Белоруссию усилить внутренний контроль сырья и готовой продукции, и та пообещала усилить контроль.

"Договорились, что через неделю, максимум через 10 дней, будем встречаться. По тем предприятиям, по которым не принято решение, они будут дорабатываться. На них выйдут еще раз инспекторы. Белорусская сторона покажет еще раз проделанную работу, в том числе и документацию. Конечно, нас интересуют, прежде всего, остатки антибиотиков, которые были выявлены", — добавил Ткачев.