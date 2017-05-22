Медведев о планах по "Турецкому потоку": не хотим никому навязываться

Дмитрий Медведев на саммите ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017

Дмитрий Медведев на саммите ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017

РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ПО "ТУРЕЦКОМУ ПОТОКУ" НА ТЕРРИТОРИИ ЕС ЗАВИСИТ ОТ ИХ РЕШЕНИЙ, МЫ НЕ ХОТИМ НИКОМУ НАВЯЗЫВАТЬСЯ