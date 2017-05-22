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Экономика

Московский суд проверит, не обманывает ли Apple с объемом памяти iPhone

13:1222.05.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПокупатель знакомится с функциями новых смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 plus. Архивное фотоПокупатель знакомится с функциями новых смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 plus. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник назначил экспертизу iPhone после того, как один из покупателей обвинил компанию Apple в обмане с объемом памяти смартфона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в торговом центре ГУМ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФАС завершила проверку ценообразования на iPhone 7
Истец Дмитрий Петров утверждает, что он купил iPhone 6s на 16 Гб, однако обнаружил, что объем памяти составляет всего лишь 11 Гб. В связи с этим Петров требует вернуть потраченные на телефон деньги — почти 54 тысячи рублей, а также 45 тысяч рублей компенсации и расходы на судебный процесс.

"Суд назначает по делу судебную товароведческую экспертизу смартфона, обязует истца Петрова предоставить телефон на экспертизу до 1 июня, а экспертизу провести до 31 июля", — постановила судья Анна Карпова.

Магазин компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
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Таким образом, она удовлетворило ходатайство ответчиков, которые хотят доказать ошибочность позиции покупателя. Производство по делу до окончания экспертизы приостановлено.

Петров не первый раз судится с Apple: ранее он просил Басманный суд Москвы обязать компанию открыть в России единый сервисный центр, в котором будет ремонтироваться ее продукция, однако суд оставил его иск без удовлетворения. В то же время по жалобе Петрова Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.

По данным ФАС, "дочка" Apple к 1 мая должна была открыть в России такой центр. Произошло ли это, неизвестно.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone
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