Московский суд проверит, не обманывает ли Apple с объемом памяти iPhone

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник назначил экспертизу iPhone после того, как один из покупателей обвинил компанию Apple в обмане с объемом памяти смартфона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд назначает по делу судебную товароведческую экспертизу смартфона, обязует истца Петрова предоставить телефон на экспертизу до 1 июня, а экспертизу провести до 31 июля", — постановила судья Анна Карпова.
Петров не первый раз судится с Apple: ранее он просил Басманный суд Москвы обязать компанию открыть в России единый сервисный центр, в котором будет ремонтироваться ее продукция, однако суд оставил его иск без удовлетворения. В то же время по жалобе Петрова Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
По данным ФАС, "дочка" Apple к 1 мая должна была открыть в России такой центр. Произошло ли это, неизвестно.