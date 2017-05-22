Московский суд проверит, не обманывает ли Apple с объемом памяти iPhone

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник назначил экспертизу iPhone после того, как один из покупателей обвинил компанию Apple в обмане с объемом памяти смартфона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец Дмитрий Петров утверждает, что он купил iPhone 6s на 16 Гб, однако обнаружил, что объем памяти составляет всего лишь 11 Гб. В связи с этим Петров требует вернуть потраченные на телефон деньги — почти 54 тысячи рублей, а также 45 тысяч рублей компенсации и расходы на судебный процесс.

"Суд назначает по делу судебную товароведческую экспертизу смартфона, обязует истца Петрова предоставить телефон на экспертизу до 1 июня, а экспертизу провести до 31 июля", — постановила судья Анна Карпова.

Таким образом, она удовлетворило ходатайство ответчиков, которые хотят доказать ошибочность позиции покупателя. Производство по делу до окончания экспертизы приостановлено.

Петров не первый раз судится с Apple: ранее он просил Басманный суд Москвы обязать компанию открыть в России единый сервисный центр, в котором будет ремонтироваться ее продукция, однако суд оставил его иск без удовлетворения. В то же время по жалобе Петрова Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.

По данным ФАС, "дочка" Apple к 1 мая должна была открыть в России такой центр. Произошло ли это, неизвестно.