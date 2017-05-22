Дутерте пригласил РФ инвестировать в энергетику и участвовать в нефтедобыче

ДАВАО (ФИЛИППИНЫ), 22 мая — РИА Новости. Манила приглашает Россию инвестировать в энергетику Филиппин и участвовать в добыче нефти в стране, заявил президент республики Родриго Дутерте.

"Да, сейчас большую часть нашего импорта составляют нефть и газ. И они в изобилии есть в России. Так что мы открыты (для сотрудничества), включая сферу энергетики и IT. Мы приглашаем Россию инвестировать в эти сферы. Есть так много инициатив, в которых вы можете поучаствовать. В этом смысле важно развитие энергетики, поскольку у вас есть в этом опыт", — заявил Дутерте в интервью российским СМИ в преддверии своего визита в Россию.

По словам филиппинского лидера проект по добыче нефти в западной части острова Палаван "идет хорошо".

"И мы пытаемся пригласить вас участвовать в нем. По мере того, как мы развиваем нашу экономику, нам требуется все больше топлива. Все, что касается машин и оборудования, нуждается в энергии. И часть нашего импорта нефти идет из России", — пояснил Дутерте.

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