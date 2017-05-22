ВТО подтвердила получение российского иска против Украины

ЖЕНЕВА, 22 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная торговая организация подтвердила получение запроса на проведение консультаций от России против Украины, на этой неделе передаст его всем членам организации для ознакомления, заявил РИА Новости представитель ВТО.
"Я могу подтвердить, что поздно вечером 19 мая ВТО получила запрос от России на консультации с Украиной в отношении различных мер", — сказал собеседник агентства.
В соответствии с процедурой, запрос на этой неделе будет распространен среди всех членов ВТО. "Согласно правилам по разрешению споров ВТО, обе стороны встретятся вместе для обсуждения озабоченностей РФ. Если стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение в течение 60 дней, Россия имеет право запросить создание панели арбитров для урегулирования своего спора", — добавил он.
Согласно нормам ВТО, запрос на консультации является первым этапом подачи иска в рамках этой организации. В соответствии с процедурами ВТО, теперь в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого разрешения сложившейся ситуации.
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