ВТО подтвердила получение российского иска против Украины

ЖЕНЕВА, 22 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная торговая организация подтвердила получение запроса на проведение консультаций от России против Украины, на этой неделе передаст его всем членам организации для ознакомления, заявил РИА Новости представитель ВТО.

"Я могу подтвердить, что поздно вечером 19 мая ВТО получила запрос от России на консультации с Украиной в отношении различных мер", — сказал собеседник агентства.

В соответствии с процедурой, запрос на этой неделе будет распространен среди всех членов ВТО. "Согласно правилам по разрешению споров ВТО, обе стороны встретятся вместе для обсуждения озабоченностей РФ. Если стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение в течение 60 дней, Россия имеет право запросить создание панели арбитров для урегулирования своего спора", — добавил он.

Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину. Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции, особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей. Российским компаниям также запрещено участвовать в приватизации на Украине, что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО.

Согласно нормам ВТО, запрос на консультации является первым этапом подачи иска в рамках этой организации. В соответствии с процедурами ВТО, теперь в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого разрешения сложившейся ситуации.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>