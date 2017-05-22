Fitch подтвердило рейтинг Москвы на уровне "BBB-"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Москвы в иностранной и местной валютах на уровне "BBB-", прогноз стабильный, сообщается в релизе агентства.

Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ Москвы в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "BBB-". Кроме того, Fitch подтвердило аналогичные рейтинги и прогноз для Ленинградской области.

"Данное подтверждение отражает устойчивый кредитный профиль Москвы, подкрепленный его состоянием капитала, высокими бюджетными показателями и низким прямым риском в среднесрочной перспективе", — говорится в сообщении агентства.

Согласно мнению агентства, статус столицы России является преимуществом для города, являющегося политическим, экономическим и финансовым центром. Москва имеет сильную экономику, ориентированную на сферу услуг. ВРП города на душу населения в 3,3 раза больше среднего уровня по стране по состоянию на 2015 год, что делает город одним из самых богатых регионов России.

Город прямо и косвенно контролирует большое число государственных компаний, что оказывает давление на бюджетные траты через административные расходы и субсидии. Однако Fitch не считает этот риск значительным из-за большого размера бюджета города. Руководство города прилагает значительные усилия по сокращению числа госкомпаний, приватизировав несколько крупных пакетов акций за последние три года.

Любое действие в отношении суверенного рейтинга России приведет к аналогичному действию в отношении рейтингов Москвы. Понижение рейтинга маловероятно, — такой шаг возможен только в случае понижения рейтингов России. При этом последовательное существенное ухудшение показателей исполнения бюджета негативно повлияет на рейтинги города.