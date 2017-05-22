Россияне стали больше сохранять в рублевых вкладах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Население РФ в январе-апреле 2017 года увеличило вклады в рублях в банках на 1,2 процентного пункта до 77,5% на 1 мая против 76,3% на начало 2017 года, сообщил в интервью РИА Новости зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Доля рублевых вкладов (населения — ред.) стабильно растет: на 1 мая она составляет 77,5% против 76,3% на 1 января. Рублёвые вклады выросли на 1,8% за 4 месяца. В валюте сейчас население хранит 22% вкладов, тогда как год назад – 26%", — сообщил Поздышев.

ЦБ РФ также наблюдает тенденцию роста кредитов в рублях населению, которая почти увеличилась до максимальных значений и сокращение кредитования в валюте, заявил зампред Банка России.

Так на 1 января 2017 года 98,5% кредитов кредитов физическим лицам было выдано в рублях, а на 1 мая — 98,8%. При этом если рублёвые кредиты физическим лицам выросли почти на 2% за четыре месяца 2017 года, то валютные кредиты снизились на 12% за четыре месяца текущего года, сообщил Поздышев.

"В части кредитов населению это в меньшей степени вопрос системной стабильности (так как валютных кредитов гражданам очень мало), но в большей степени социально-политический", — отметил Поздышев.

ЦБ РФ ранее предпринял все меры регулятивного характера, чтобы валютные кредиты банками не выдавались населению, и они практически не выдаются, добавил зампред регулятора.