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Экономика

Центробанк не заинтересован в резкой девалютизации финансовой системы

10:1622.05.2017
(обновлено: 10:24 22.05.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Кредиты в валюте в РФ на 1 мая снизились до 30% с 35% годом ранее, но Банк России не заинтересован в резкой девалютизации финансовой системы, сообщил в интервью РИА Новости зампред ЦБ Василий Поздышев.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сезон рубля: российская валюта останется стабильной до лета
Он подчеркнул, что официальная банковская статистика конца прошлого года и начала 2017 года скрывает начало роста кредитов экономике — дело в том, что несмотря на программу по девалютизации, значительная часть кредитов экономике ранее уже была выдана в иностранной валюте.

"Напомню, что год назад около 35% кредитов было в иностранной валюте, а на 1 мая 2017 – менее 30% кредитов в иностранной валюте (что по-прежнему значительно)", — сказал зампред ЦБ.

По причине того, что курс рубля на протяжении последнего периода укреплялся, негативная отрицательная переоценка валютной части кредитного портфеля не даёт возможность увидеть в общей статистике, которая ведется в рублях, начавшийся рост рублёвого кредитного портфеля. То есть, рублёвый портфель начинает расти, но при этом стоимость валютного портфеля сильно падает, в первую очередь из-за своей переоценки, пояснил он.

"Важно, что такое изменение структуры кредитного портфеля и разнонаправленная динамика его валютной и рублевой составляющих — это не просто конвертация валютных кредитов в рублевые, а новый тренд реального роста кредитования российскими банками граждан и предприятий", — отметил Поздышев.

С начала 2017 года доля рублевых кредитов предприятиям выросла с 68,7% до 70%, то есть более чем на 2% всего за четыре месяца.

"Важно понимать, что эта доля выросла как за счет роста самих рублевых кредитов, портфель которых вырос за четыре месяца более чем на 1%, так и за счет снижения валютных кредитов в долларовой составляющей (а не за счет переоценки) — на 3%", — указал Поздышев.

"Таким образом, регулятивные меры по девалютизации работают вполне эффективно. Мы пока не хотим стимулировать резкое увеличение этих темпов, чтобы не дестабилизировать банковскую систему. Это наша политика, мы ежеквартально мониторим этот процесс", — добавил зампред ЦБ.

Вопрос системной стабильности

В части кредитов населению девалютизация в меньшей степени вопрос системной стабильности (так как валютных кредитов гражданам очень мало), но в большей степени социально-политический, подчеркнул Поздышев.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ЦБ рассказали о влиянии покупок валюты Минфином на курс рубля
Он напомнил, что ЦБ ранее предпринял все меры регулятивного характера, чтобы валютные кредиты не выдавались и сейчас, по его словам, они практически не выдаются.

По данным Банка России, на 1 января 98,5% кредитов кредитов физическим лицам было выдано в рублях, а на 1 мая — 98,8%. При этом если рублёвые кредиты физическим лицам выросли почти на 2% за четыре месяца 2017 года, то валютные кредиты снизились на 12% за четыре месяца.

Доля рублевых вкладов тоже стабильно растет: на 1 мая она составляет 77,5% против 76,3% на 1 января. Рублёвые вклады выросли на 1,8% за четыре месяца. В валюте сейчас население хранит 22% вкладов, тогда как год назад – 26%.

"Средства и вклады юридических лиц — наиболее сложный сегмент для девалютизации. Традиционно большой объём средств экспортёры хранили в валюте. Важно проводить политику девалютизации, не нарушив балансы не только банков, но и экспортёров", — сказал Поздышев.

На 1 мая 60% средств юрлиц в банках хранится в рублях, год назад было 53%). А за четыре месяца этого года валютные средства юрлиц снизились почти на 3%. Это чистое снижение активов и пассивов в валюте, а не эффект их обесценения, пояснил он.

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