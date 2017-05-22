Медведев прибыл на открытие саммита ОЧЭС в Стамбуле

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, который открывается в Стамбуле, председатель правительства возглавляет российскую делегацию.
После церемонии совместного фотографирования состоится встреча глав государств и премьер-министров ОЧЭС. Кроме того, участники встречи пообщаются друг с другом в формате рабочего завтрака.
Как сообщалось ранее, в центре внимания саммита будет отбор проектов для их последующей реализации в областях возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, улучшения региональной и муниципальной инфраструктуры, наращивания экспортного потенциала государств региона и другое.
Турция председательствует в Черноморском экономическом сотрудничестве с января по июнь 2017 года. В текущем году отмечается 25-летие организации. По итогам встречи будет подготовлен проект соответствующей совместной декларации.
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