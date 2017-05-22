Кудрин назвал пять мифов о путях роста российской экономики

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин в статье в газете "Коммерсант" назвал пять заблуждений об обеспечении экономического роста.

По мнению Кудрина, первый миф заключается в том, что инфляция в России носит преимущественно немонетарный характер, следовательно, ее бессмысленно регулировать мерами денежной политики и Центробанк должен отказаться от таргетирования инфляции как основной задачи, поскольку с ней можно справиться, ограничивая монопольные тарифы.

К "немонетарным" факторам относят не только рост тарифов естественных монополий, но и любое увеличение цен вследствие роста издержек, включая девальвацию национальной валюты, а также инфляционные ожидания, пояснил Кудрин.

"В действительности же каждый из этих факторов так или иначе носит монетарный характер. Рост тарифов напрямую коррелирует с ростом денежной массы в предшествующий год, поэтому инфляция на рынке потребительских товаров, спровоцированная индексацией тарифов, является результатом предыдущей денежной политики ЦБ", — отмечает он.

Второй миф состоит в том, что экономический рост сдерживается недостаточностью денег и его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения.

На самом деле монетизация и иные показатели развития кредитных отношений определяются не жесткостью или мягкостью денежной политики, а способностью финансовой системы генерировать ресурсы, утверждает Кудрин. При этом он считает, что относительно низкий уровень монетизации в стране является не причиной слабости финансовой системы, а ее следствием.

Следующий миф, по словам Кудрина, — в том, что экономический рост можно разогнать, задействовав значительные незагруженные производственные мощности с помощью смягчения денежно-кредитной политики — снижения процентной ставки.

"Даже если отдельные свободные мощности есть, нельзя "стрелять" по ним из тяжелой монетарной артиллерии, увеличивая риск общего разгона инфляции", — считает Кудрин. Теоретически можно было бы использовать адресные субсидии, добавляет он. Но и в этом случае нужно понимать, что те отрасли или конкретные предприятия, которые получат льготное финансирование, будут лишены стимулов к повышению эффективности, подчеркивает экс-министр.

"Миф 4: увеличению темпов роста может способствовать какой-либо аналог политики "количественного смягчения" — предоставления дополнительной ликвидности на льготных условиях", — говорится в статье.

Кудрин приводит в качестве примера опыт США, Японии, Великобритании и стран еврозоны, отмечая различия экономической ситуации в этих странах и России. Бывший министр убежден, что отечественный вариант такой политики лишь неминуемо ускорит инфляцию и увеличит давление на рубль из-за "выплескивания" дополнительных денег на валютный рынок.

"Миф 5: возвращение ЦБ к активной валютной политике — вплоть до фиксации валютного курса на заниженном уровне — будет способствовать росту за счет снятия с российских компаний валютных рисков, усиления конкурентных позиций экспортеров и компаний, ориентирующихся на импортозамещение", — называет последний в списке миф Кудрин.

"Хотя режим регулируемого обменного курса может ненадолго обеспечить иллюзию стабильности, уже в среднесрочной перспективе он, скорее всего, приведет к кризису платежного баланса. В результате зависимость от условий торговли, обусловленная доминированием сырья в структуре экспорта, только вырастет", — полагает он.

У гибкого обменного курса есть важное преимущество: он позволяет экономике адаптироваться к изменяющимся условиям, поскольку способствует ее переходу к новому равновесию, уточнил Кудрин.

"При разработке стратегии экономического роста необходимо делать акцент на его устойчивости. Элементами стратегии не могут быть меры, дающие позитивный эффект только в краткосрочной перспективе, но создающие в экономической системе деформации, мешающие ее здоровому развитию", — заключил экс-министр.