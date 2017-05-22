СМИ сообщили об уходе гендиректора Ford в отставку

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Генеральный директор американского автомобильного концерна Ford Motor Co. Марк Филдс (Mark Fields) уйдет в отставку, его сменит глава "дочки" компании — Ford Smart Mobility LLC Джеймс Хакетт (James Hackett), пишет журнал Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Смена руководства связана с потерей доверия председателя совета директоров Ford Билла Форда (Bill Ford) к Филдсу, сказали источники журналу. Филдсу не удалось сплотить работников автоконцерна вокруг общей цели и принять критически важные решения по стратегии компании. Кроме того, все большие опасения у совета директоров вызывало ухудшение бизнеса Ford, несмотря на значительную прибыль, отметили источники.
Пресс-секретарь Ford отказался подтвердить изменения в составе руководства компании. "Мы остаемся сфокусированными на нашем плане создания ценности (для акционеров — ред.) и прибыльного роста. Мы не комментируем спекуляции или слухи", — цитирует его журнал.
Концерн Ford основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.