"Ташир" завершил сделку по покупке здания "Известий", сообщил источник

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группа компаний "Ташир" завершила сделку по покупке здания редакции "Известий" и приступила к его реновации, проект предполагает создание нового современного многофункционального комплекса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с проектом.

"Стало известно, что в феврале текущего года завершилась сделка по покупке ГК "Ташир" здания редакции "Известия" (ОАО "Известия) по адресу улица Тверская, дом 18, корпус 1. В настоящее время "Ташир" приступил к проекту реновации объекта", — сказал источник.

По его словам, стоимость инвестиций группы в проект реновации составит порядка 150 миллионов долларов. "Проект предполагает реконструкцию знакового для столицы и москвичей здания "Известий" и создание нового современного многофункционального комплекса", — отметил он.

Как отметил источник, фасад здания редакции "Известий" будет полностью сохранен, а в результате реновации появится новый комплекс, включающий гостиницу на 250 номеров, офисную часть, а также предприятия общественного питания и торговли. Источник отметил, что перепрофилированию подлежит лишь наземная часть здания.