Медведев прилетел в Стамбул на саммит ОЧЭС

СТАМБУЛ, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Стамбул, где примет участие в саммите стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщили ранее в аппарате правительства РФ, ожидается, что 22 мая Медведев встретится с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Кроме того, ожидается, что на полях саммита Медведев побеседует с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Также российский премьер-министр посетит генеральное консульство РФ в Стамбуле, где примет участие в открытии мемориальной доски Чрезвычайному и полномочному послу России в Турции Андрею Карлову, который был убит 19 декабря 2016 года.

Кроме того, в состав российской делегации войдут вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак.

В саммите, приуроченном к 25-летию ОЧЭС, также примут участие президент Турции Тайип Эрдоган, президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну, президент Украины Петр Порошенко.

В центре внимания будет отбор проектов для их последующей реализации в областях возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, улучшения региональной и муниципальной инфраструктуры, наращивания экспортного потенциала государств региона и другое.

Ранее пресс-служба правительства РФ сообщала, что в повестке дня саммита — рассмотрение стоящих перед организацией задач, в том числе по расширению практического взаимодействия стран-членов, включая развитие трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры.