Собянин обещал учесть интересы малого бизнеса при проведении реновации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая — РИА Новости. При реализации программы реновации в Москве будут учтены интересы малого бизнеса, чьи офисы или торговые площади находятся в домах, которые могут попасть под снос, рассказал в интервью программе "Воскресное время" на Первом канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы можем по выбору коммерсанта дать ему не только такое же помещение, равноценное, но и компенсировать его бизнес, в том числе и потери дохода… На выбор. Пожелает бизнесмен — мы предоставим ему аналогичное помещение, не пожелает — значит (возместим) по рыночной оценке с учетом выпадающих его доходов, недополученных доходов, с учетом вложенных денег в этот проект. Мне кажется, это будет справедливо", — сказал Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.