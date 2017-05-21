Россия предложила упростить торговлю между странами ОЧЭС

СТАМБУЛ, 21 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. МИД РФ выступил с предложением облегчить торговые процедуры между членами Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) с переходом на получение разрешений для бизнесменов в режиме "одного окна", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Евгений Станиславов на полях проходящего в Стамбуле юбилейного саммита ОЧЭС в связи с 25-летием организации.

В воскресенье состоялось заседание глав МИД стран ОЧЭС, а в понедельник встретятся главы государств и правительств стран-участниц организации. Россию будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время саммита президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым проведут ряд двухсторонних встреч. В частности, запланированы переговоры Йылдырыма и Медведева.

"Динамика торговли в регионе, увы, неутешительна. В процентном отношении к валовому продукту объем торговли черноморских стран снижается. Это говорит о том, что единства и экономических взаимосвязей не хватает. Поэтому наша цель — работать над тем, чтобы объём взаимной торговли между странами ОЧЭС возрастал. Наш МИД внес предложение об учреждении режима "одного окна" с целью облегчения торговых процедур для бизнесменов", — сказал Станиславов.

По его словам, знаковым проектом является инициированная ОЧЭС кольцевая магистраль вокруг Черного моря. "Мы выразили интерес, чтобы международные организации, крупные инвесторы, банки, в частности, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, посмотрели на этот проект. Автомагистраль связана с другим известным проектом "Один пояс — один путь", и этот банк нацелен на финансирование подобных проектов", — отметил собеседник агентства.

Организация Черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.