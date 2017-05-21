Без прорывов. Глава МЭР подвел итоги министерской встречи АТЭС в Ханое

ХАНОЙ, 21 мая — РИА Новости. Встреча министров торговли стран АТЭС, проходившая 20-21 мая во Вьетнаме, не стала прорывом на фоне жесткой позиции США по ряду вопросов, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах конференции.
"Для нас важно двигаться по пути расширения рынков сбыта, доступных для российских компаний, как крупных, так и малого и среднего бизнеса. Поэтому наша идея о том, что ВТО является базовой организацией и должна способствовать обеспечению равноправия в мировой торговле, остается неизменной. Будем, естественно, и свою повестку отстаивать", — также пояснил сегодня Орешкин.
Кроме того, по его словам, результатом приезда российской делегации в Ханой стали, в том числе, переговоры со странами, входящими в АТЭС, где обсуждались и конкретные проекты и проблемы двусторонней торговли.
Вторым документом стало заявление председателя встречи, министра торговли Вьетнама, в котором он лишь перечислил темы, обсуждавшиеся в рамках конференции — поддержка многосторонней торговой системы, АТЭС после 2020 года и Азиатско-тихоокеанская зона свободной торговли.