Решение о выходе из ТТП окончательное, заявил торговый представитель США

ХАНОЙ, 21 мая — РИА Новости. Решение США выйти из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) окончательное, но регион остаётся одним из ключевых торговых партнеров для страны, поэтому США сосредоточатся на двусторонней работе со странами, входящими в ТТП, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на пресс-конференции по итогам встречи министров АТЭС.

ТТП — торговое соглашение, подписанное в феврале 2016 года между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других. Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из этого партнерства сразу после своего избрания. В настоящее время партнерство еще не вступило в силу, так как не ратифицировано парламентами большинства стран-участниц.

"США решили выйти из ТТП, и это решение не может быть изменено. Это не означает, что мы не вовлечены в этот регион, мы участвуем в торговле региона и надеемся продолжать делать это. У США огромный экспорт в этот регион и даже больший импорт из этого региона. Мы один из самых больших участников этого рынка", — сказал он.

"Мы продолжим взаимодействовать со многими членами ТТП, которые присутствуют сегодня здесь. Наш президент принял решение, которое я очень ценю — что для США предпочтительнее не многосторонние, а двусторонние переговоры, которые, я надеюсь, мы продолжим проводить с участниками ТТП", — отметил Лайтхайзер.

Ранее в воскресенье на встрече АТЭС министры торговли Австралии, Брунея, Канады, Чили, Японии, Мексики, Новой Зеландии, Малайзии, Перу, Сингапура и Вьетнама, входящие в ТТП, приняли заявление, что необходимо продолжать работу над созданием партнерства, даже несмотря на выход США, и что ТТП открыто для новых стран.

"Эти усилия позволят решить нашу озабоченность по поводу протекционизма, содействовать поддержанию открытых рынков, укрепление основанной на правилах система международной торговли, расширению мировой торговли и повышению уровня жизни", — говорится в заявлении.