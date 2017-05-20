"Мегафон" предоставит абонентам компенсации после сбоя в сети

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Мегафон" предоставит компенсацию абонентам, пострадавшим в результате аварии в сети оператора в пятницу, заявил гендиректор компании Сергей Солдатенков.

В пятницу на сети "Мегафона" и его "дочки" — Yota, работающего как виртуальный оператор на сети материнской компании, произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь в Москве и нескольких крупных городах Поволжья. Авария была устранена вечером в пятницу, ее причиной стал сбой программного обеспечения Hewlett Packard.

"Тем абонентам, кого затронула авария, мы предоставим компенсацию; о деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели", — заявил Солдатенков в обращении, опубликованном на странице "Мегафона" в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, минувшей ночью и утром специалисты компании провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения. "Сейчас сеть работает стабильно и в Москве, и в других регионах, где вчера были проблемы с голосовой связью. Абоненты пользуются всеми услугами в обычном режиме", — отметил глава компании.

"Еще раз приношу искренние извинения за доставленные неудобства. Мы сделали необходимые выводы и уже принимаем дополнительные меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Это первая авария такого масштаба в истории нашей компании, и мы сделаем все возможное, чтобы она осталась последней", — заключил Солдатенков.