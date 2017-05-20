Yota компенсирует абонентам вчерашние сбои в сети скидками на обслуживание

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. ООО "Скартел" (сотовый оператор, бренд Yota) после аварии в своей сети предоставит пострадавшим абонентам скидку на следующий расчетный период, направив на возмещение ущерба клиентов до 20 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

В пятницу на сети "Мегафона" и его "дочки" — Yota, работающего как виртуальный оператор на сети "Мегафона", произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь. В сети Yota при этом также не работал доступ в интернет. Авария Yota коснулась жителей Столичного и Центрального регионов, а также Поволжья.

"Yota приносит извинения своим клиентам, которые столкнулись с проблемами при использовании услуг мобильного оператора. Последствия аварии были полностью ликвидированы. Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 миллионов рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом", — приводятся в сообщении Yota слова гендиректора компании Владимира Добрынина.

В качестве компенсации Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам мобильного оператора достаточно обратиться в службу поддержки.