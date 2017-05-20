Япония и США договорились о принципах развития торговых отношений

ТОКИО, 20 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония и США будут содействовать развитию торговых отношений, основанных на снижении торговых барьеров и обоюдной выгоде.

Соответствующее соглашение было достигнуто в субботу между министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и представителем США Робертом Лайтхайзером.

"Мы достигли договоренности содействовать торговым отношениям (между нашими странами), которые были бы выгодны для каждой из сторон и основывались на высоких стандартах противодействия торговым барьерам и механизмам деформации торговли", — цитирует агентство Киодо заявление Хиросигэ Сэко.

Япония ратифицировала соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) в конце прошлого года. Сразу после подписания Дональдом Трампом меморандума о выходе США из соглашения о ТТП Токио заявил, что продолжит убеждать новую американскую администрацию в необходимости участия в этом соглашении, но считает неправильным заключение партнерства 11 странами без США, так как это закроет Америке дорогу для участия в нем в дальнейшем. По мнению многих экспертов, без США партнерский союз, обеспечивающий сокращение или отмену таможенных пошлин для его участников, потеряет смысл и масштаб.

ТТП — торговое соглашение, подписанное в феврале 2016 года между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других.

Помимо США, готовивших документ, его подписали Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.