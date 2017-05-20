В Москве рассказали об объемах строительства по программе реновации жилья

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В рамках реализации программы реновации жилья в столице за 15 лет можно было бы построить одноэтажный дом длиною от Москвы до Владивостока, сообщил в эфире телеканала РБК ТВ заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы начали оценивать программу, смотреть, что нужно поменять в законодательстве, смотреть, по какому принципу включать дома в программу. Я хочу привести простую цифру. Программа по масштабам гигантская, в мире аналогов нет. Если сегодня реализовать программу так, как она задумывается, то мы за 15 лет должны построить одноэтажный дом шириной пять метров с благоустроенной территорией, с отделкой комфорт-уровня, то можно было разместить 300 тысяч автомобилей, а протяженность дома будет от Москвы до Владивостока", — сказал Хуснуллин.
По его словам, у девелоперов сейчас нет интереса к этой программе.
"По тем объемам, сколько мы вводим недвижимости, у нас градостроительных решений для девелоперов принято на десять лет вперед. Поэтому у девелоперов тоже к этой программе нет интереса", — заключил заммэра.