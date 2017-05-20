В Москве рассказали об объемах строительства по программе реновации жилья

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В рамках реализации программы реновации жилья в столице за 15 лет можно было бы построить одноэтажный дом длиною от Москвы до Владивостока, сообщил в эфире телеканала РБК ТВ заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы начали оценивать программу, смотреть, что нужно поменять в законодательстве, смотреть, по какому принципу включать дома в программу. Я хочу привести простую цифру. Программа по масштабам гигантская, в мире аналогов нет. Если сегодня реализовать программу так, как она задумывается, то мы за 15 лет должны построить одноэтажный дом шириной пять метров с благоустроенной территорией, с отделкой комфорт-уровня, то можно было разместить 300 тысяч автомобилей, а протяженность дома будет от Москвы до Владивостока", — сказал Хуснуллин.

По его словам, у города сейчас нет проблем с финансированием стройки, но не хватает строителей. "У нас, например, на строительство метро, при том, что мы мобилизовали 50 тысяч, еще 10 тысяч не хватает. Мы собираем их со всех стран СНГ, чтобы они приехали строить метро", — объяснил Хуснуллин.

По его словам, у девелоперов сейчас нет интереса к этой программе.

"По тем объемам, сколько мы вводим недвижимости, у нас градостроительных решений для девелоперов принято на десять лет вперед. Поэтому у девелоперов тоже к этой программе нет интереса", — заключил заммэра.