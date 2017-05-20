В "Газпроме" предложили не выплачивать вознаграждение Улюкаеву

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" одобрил предложение о невыплате вознаграждения экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, который является членом совета директоров компании, говорится в материалах "Газпрома".
"Одобрить предложение о невыплате вознаграждения члену Совета директоров А.В. Улюкаеву", — говорится в решении совета директоров "Газпрома".
Данное предложение внесено на рассмотрение годового собрания акционеров, которое запланировано на 30 июня.
Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, задержанный в ноябре прошлого года, вину в получении взятки не признает.