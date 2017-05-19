Тверские власти снизили налог на прибыль для резидентов ОЭЗ "Завидово"

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Власти Тверской области в целях развития туризма снизили с 17% до 12,5% налог на прибыль для новых резидентов единственной в центральной России особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Завидово", сообщило правительство региона в пятницу.

Решение о снижении ставки было принято на совещании главы области Игоря Рудени с членами регионального правительства.

"По итогам совещания ставку налога на прибыль, зачисленного в региональный бюджет, для новых участников зоны "Завидово" предложено снизить до 12,5%", — говорится в сообщении. Представитель облправительства уточнила РИА Новости, что ранее ставка составляла 17%.

"Мы определили туристическую индустрию приоритетом работы правительства Тверской области. Территория должна развиваться полноценно, особенно та, которая имеет преимущество для продвижения туризма и сферы отдыха", — обозначил Руденя.

Для резидентов "Завидово" также установлены федеральные льготы — освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и от земельного налога — на 5 лет.

Особая экономическая зона "Завидово" — одна из девяти в России и единственная в ЦФО особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, создана в Конаковском районе в 2015 году. Объём инвестиций в её развитие уже превысил 10 миллиардов рублей. Построены гостиница "Radisson Завидово", апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано свыше 600 рабочих мест. Полномочия по управлению ОЭЗ "Завидово" осуществляет правительство Тверской области. По информации правительства региона, стать резидентами особой экономической зоны планируют порядка 15 инвесторов.

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