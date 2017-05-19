Эксперты: легализации самозанятых мешает налоговая несознательность россиян

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Налоговая несознательность россиян – основная помеха в процессе легализации самозанятых граждан, для решения проблемы необходимы стимулирующие, а не запретительные меры, а также формирование налоговой дисциплины со школьной скамьи, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В пятницу министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин и федеральный министр труда и социального обеспечения Германии Андреа Налес на рабочей встрече пришли к мнению, что проблема труда самозанятых является одной из самых актуальных для стран G20.

С 2017 года в РФ введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан. По окончании каникул в 2019 году им придется либо прекратить такую деятельность, либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги. Члены Совета Федерации подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается с 2019 года ввести патент для самозанятых граждан, которые не хотят регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Власти также обсуждают возможности вовлечения таких граждан в систему социальных платежей.

Однако в пятницу "Коммерсант" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщил, что за первые три месяца действия нормы о двухлетних налоговых каникулах было подано лишь 40 уведомлений для получения статуса самозанятых. По мнению издания, первая попытка российских властей легализовать самозанятых граждан пока терпит неудачу.

По экспертным оценкам, к самозанятым гражданам сегодня относятся от 15 до 22 миллионов россиян. В настоящее время самозанятые, не зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели, официально считаются безработными. Согласно поручению президента России Владимира Путина, кабмин до 15 июня 2017 года должен разработать поправки в законодательство, которые бы определяли правовой статус самозанятых граждан. Топилин подтвердил, что министерство работает над соответствующим законопроектом.

Закон коснется сиделок, нянь, репетиторов, домработниц, фермеров. Гражданина предлагается считать самозанятым в том случае, если он ведет предпринимательскую деятельность с регулярным извлечением дохода от подобных операций.

Несознательность и недоверие

Доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов считает, что в России пока не налажены доверительные отношения налогоплательщиков с государством, поэтому самозанятых граждан непросто будет мотивировать к легализации своей деятельности.

"Налоговая дисциплина, или есть еще такое выражение, как налоговый менталитет, он недостаточно устойчив и еще пока не сформировался у нас. Поэтому, как мне кажется, какого-то ощутимого эффекта от предоставления этих налоговых каникул и не будет. Да, кто-то может посчитать, что лучше минимизировать риски, связанные с возможной выплатой каких-то штрафных санкций, но многие останутся в тени. Это достаточно большая категория лиц, и проконтролировать их будет крайне сложно", — сказал РИА Новости Алисенов.

Он выразил сомнения в том, что по окончании налоговых каникул самозанятые задекларируют доходы и легализуют свою деятельность. "Не думаю, что это будет носить массовый характер и что это существенно выведет из тени самозанятых граждан. Как мне кажется, элемент недоверия к власти пока еще есть", — считает собеседник агентства.

По мнению Алисенова, налогообложение самозанятых успешно регулируется в тех странах, где граждане с детства лояльны к налоговой системе.

"Люди предпочитают платить, поскольку их со школьной скамьи обучают тому, что налоги служат интересам общества, и вот эти элементы классической экономической налоговой теории внедряются с малых лет", — отметил эксперт.

Алисенов добавил, что в экономически развитых странах, таких как США, Германия или Великобритания, также предусмотрены достаточно существенные санкции за неуплату налогов. "Сочетание высокой налоговой культуры и дисциплины с достаточно приличной, высокой налоговой ответственностью минимизирует риски неплатежей", — пояснил он.

Стимулировать, а не запрещать

Заведующий кафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Илья Быковников считает, что побуждать самозанятых граждан к выплате налогов нужно не запретительными, а стимулирующими методами. Он напомнил, что ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что самозанятые граждане могут лишиться права выезжать за границу.

"Зарубежный опыт показывает, что стимулирующие меры, которые демонстрируют гражданину именно выгоду, которую он будет иметь, а не столько говорят о запретах и наказаниях, именно они могут привести к более эффективной системе взаимоотношения государства и самозанятых граждан", — убежден экономист.

Он отметил, что сейчас рассматривается, на его взгляд, два правильных механизма таких мер. К первому эксперт отнес обсуждаемые на круглых столах предложения Минфина о более высоких отчислениях в пенсионные фонды для самозанятых.

"На сегодняшний день граждане, которые не являются самозанятыми, обычные работники учреждений, отчисляют в пенсионный фонд 22%-16% накопительных и 6% страховых. А вот самозанятые граждане не будут отчислять накопительную пенсию, но страховую часть будут отчислять не 6%, а 11%", — пояснил Быковников.

Вторым эффективным стимулирующим механизмом эксперт назвал особые условия патентования самозанятых граждан. По его словам, в настоящее время соответствующие критерии разрабатываются в правительстве Москвы, в профильных комиссиях и подкомитетах.

"То есть это четкий период, за который гражданин должен извлекать доход, чтобы быть признанным самозанятым, и четкий механизм не столько регистрации, а именно осуществления взносов, которые бы в каком-либо виде этому гражданину вернулись – в форме льготной пенсии, досрочной страховой пенсии и так далее", — пояснил собеседник агентства.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида согласен с необходимостью стимулирующих мер для самозанятых.

"Одна из форм стимулирования – это более низкая налоговая нагрузка, потом, наверное, должны быть какие-то привлекательные стороны с точки зрения гарантий, которые могло бы государство предоставить им в сфере труда и занятости, пенсионного обеспечения, медицинского страхования", — сказал Покида.

При этом он отметил, что в настоящее время перспектива получения пенсии от "белой" зарплаты вряд ли является стимулирующим фактором.

"В настоящее время уровень этой пенсии настолько низок, что в качестве "пряника" не выступает. Но это, наверное, относится не только к самозанятым, но и ко всем остальным", — добавил социолог.

Патент или ИП

Предполагается, что по окончании налоговых каникул в 2019 году самозанятые граждане, желающие продолжать свою деятельность, должны будут либо зарегистрироваться в качестве ИП, либо приобрести патент. В случае применения патента придется разово, еще до получения дохода, авансом выплатить всю годовую сумму страховых взносов, при этом средняя стоимость патента некоторыми экспертами озвучивается в 20 тысяч рублей в год. В случае привязки к НДФЛ ставка взносов будет зависеть от реального полученного дохода.

Покида считает, что оптимальной будет введение патентной системы.

"То, что им предлагается регистрироваться в качестве ИП, это и раньше было. Если ввести какую-то патентную систему, наверное, это более привлекательно будет. Но опять же речь идет о конкретной сумме, которую придется платить самозанятому. Доход, которые имеют самозанятые, он не столь большой, поэтому платить какие-то большие суммы нет возможности. Поэтому стоимость патента должна быть минимальна", — сказал Покида.

Алисенов считает, что есть смысл не только перевестись на патентную систему налогообложения, но и "совершенствовать ее, сделать более гибкой".

"Предусмотреть возможность каких-то вычетов, чтобы стимулировать самозанятых граждан, уменьшать налогооблагаемую базу на различного рода взносы. Допустим, не только взносы в пенсионный фонд, но и разрешить участвовать в программе софинансирования страховых или накопительных взносов, и эти суммы также принимать к вычету", — считает Алисенов. По его мнению, это существенно снизило бы дефицит пенсионного фонда.

"На мой взгляд, все-таки патент был бы более оптимальным шагом. Потому что приобретение патента ведет к тому, что остальные налоги в этой ситуации не выплачиваются, если мы говорим именно о самозанятом гражданине, который не привлекает на работу других физических лиц", — сказал в свою очередь Быковников.

В этой ситуации он видит единственный минус, касающийся взносов в систему пенсионного и социального обеспечения. "Для самозанятых граждан этот механизм пока четко не продуман и не прописан. Не исключено, что это появится по аналогу с зарубежным опытом в нашей стране, когда самозанятые граждане выбирают негосударственный пенсионный фонд и начинают копить свою пенсию самостоятельно. Просто пока этой практики у нас не сложилось", — отметил эксперт.

При этом Быковников убежден, что у самозанятого гражданина должен быть выбор – патент или ИП.

"Если самозанятый гражданин не имеет уверенности, что его доходы будут постоянными и превысят стоимость патента, тогда стоит регистрировать ИП и выбирать систему налогообложения из двух. Это либо обложение дохода в размере 6% за каждый квартал, либо 15% с разницей между доходами и расходами за этот же период", — говорит экономист.

Он добавил, что если самозанятый гражданин является фермером, для него по-прежнему остается система единого налога на сельскохозяйственный оборот со ставкой 4% от доходов в том случае, если 75% документально подтвержденных доходов, которые получает гражданин, получены от сельского хозяйства.