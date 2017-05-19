Медведев: экономика России выйдет на темпы роста выше среднемировых

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 19 мая — РИА Новости. План действий правительства до 2025 года предусматривает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста выше среднемировых, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В соответствии с вашим поручением правительство подготовило комплексный план — это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы, как вы справедливо сказали, имея в виду и ту задачу, которая была поставлена президентом в послании", — сказал Д.Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Выход где-то в период 2019-2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых. Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи", — добавил он.

"На это нацелен сам план. Он включает в себя достаточно много различных предложений", — сказал премьер.