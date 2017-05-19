Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину план действий правительства на 2017-2025 годы.

"Я просил правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение этих целей на период 2017-2025 годы. Имею в виду не только внутриполитические планы и повестку дня внутриполитическую, но и то, что наши известные наметки на 2020 год — мы вынуждены были их корректировать соответствующим образом, да и 20-й год уже не за горами", — сказал Путин на Медведеву, который представил ему план действий правительства на 2017-2025 годы.

Президент добавил, что "вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы".

Он напомнил, что над соответствующим планом работают и экспертные группы. "Но, безусловно, работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений", — сказал Путин.

Он предложил премьеру обсудить идеи правительства, а затем по готовности — разработки экспертов, по итогам чего будет принят окончательный вариант.