Киев хочет обнулить пошлины на импорт азотных удобрений для всех, кроме РФ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Правительство Украины наряду с вводом антидемпинговых пошлин на импорт российских азотных удобрений инициирует обнуление пошлин для их поставок из остальных стран, говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина вводит антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт еще двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). При этом, по данным МЭРТ, на сегодняшний день РФ является основным поставщиком азотных удобрений на Украину с долей в 80-90% от общего объема. Ранее власти страны заявляли о намерении деверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности существует крайняя необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений на Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других). Поэтому 18 мая правительство приняло проект закона, который определит нулевую ставку пошлины для ввоза на территории Украины минеральных удобрений азотной группы", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что проект закона направлен на стимулирование экспорта азотных удобрений на украинский рынок из других стран, чтобы не допустить повышения цен на внутреннем рынке.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.